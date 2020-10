dernières nouvelles

Les insultes volent entre Mark cubain et Ted Cruz (encore!) – avec des mots et des attaques personnelles – et c’est partout dans les classements de la finale de la NBA.

Cette fois, Cruz – le sénateur républicain du Texas – a lancé les choses en tweetant un titre de Sean Hannity“NBA Finals Game 3” Le moins regardé de l’histoire des classements enregistrés “.

L’article indique que les notes des finales de la NBA sont en baisse de 45% par rapport à 2019.

Cruz a ajouté un commentaire … “Pas étonnant. Personnellement, c’est la première fois depuis des années que je n’ai pas regardé un seul match de la finale de la NBA. #GoWokeGoBroke.”

Entrez Cuban – propriétaire des Dallas Mavericks – qui a applaudi.

“Un sénateur américain avec 3 équipes @NBA dans son état, qui emploie des milliers de personnes et il veut que leurs entreprises fonctionnent mal. C’est qui vous êtes @tedcruz. Chaque minute de votre vie, c’est exactement qui vous êtes.”

Tu crois que Cruz allait laisser ce mensonge? EN AUCUNE FAÇON!

«J’adore @HoustonRockets et je les ai soutenus toute ma vie. J’encourage les Spurs & Mavericks contre toute équipe non-TX. Mais @mcuban la NBA est engagée dans un effort concerté pour (1) insulter ses fans & (2 ) transforme chaque match en une conférence politique de gauche. C’est stupide. “

Cubain n’a pas été gentil avec cela … et a riposté avec un juron.

“Tu es tellement plein de merde. Tu n’as pas regardé un match de la finale, comment saurais-tu ce qui se dit ou ce qui se fait? Depuis quand le désir de mettre fin au racisme est-il une insulte envers qui que ce soit ou politique? Vous ne pensez pas que #GetWokeGoBroke est une insulte partisane? Encore une fois, c’est qui vous êtes. “

La dispute a continué … avec Cruz critiquant Cuban sur les relations de la NBA avec la Chine.

“J’aurais aimé que @mcuban aime ses fans autant qu’il aime l’argent chinois.”

Cubain a de nouveau répondu: “Honte à moi d’avoir mis les droits civils et la justice américains, la création d’emplois, la croissance de notre économie et la réforme des soins de santé sur les proclamations de Twitter.”

Cuban et Cruz se sont déjà affrontés sur les réseaux sociaux – ils se sont disputés à propos de Black Lives Matter, de l’hymne national et de la Chine en juillet également … et se sont défiés l’un l’autre «avoir des couilles».