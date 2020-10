Lire le contenu vidéo



Mark cubain dit Delonte Ouest prend des mesures sérieuses pour s’améliorer … et même le vivre en faisant du SKYDIVING !!!

Comme nous l’avons déjà signalé, le propriétaire des Dallas Mavericks a personnellement retrouvé l’ex-NBAer à Dallas et l’a mis dans un hôtel le mois dernier … et a proposé de fournir tout traitement nécessaire pour remettre West sur pied.

Cubain rejoint Gros chat et Commentateur PFT sur “Pardon My Take” de Barstool Sports Mercredi pour faire le point sur le rétablissement de West … et on dirait qu’il va bien !!

“Je viens d’avoir une photo aujourd’hui, il faisait du parachutisme – SKYDIVING”, a déclaré Cuban.

“Il fait des progrès. J’espère juste qu’il restera avec lui. Les premières semaines sont difficiles.”

Cuban a ajouté … “Passer en cure de désintoxication et faire face à la toxicomanie, ce n’est pas facile et faire face à la maladie mentale, ce n’est pas facile. Alors, j’espère qu’il se frayera un chemin.”

Cuban a également expliqué comment il a pu traquer l’ouest à Dallas … ce qui montre à quel point il était prêt à travailler pour aider.

West a montré une forte signes d’amélioration ce mois-ci … et faisait de l’équitation avec un sourire jusqu’aux oreilles la semaine dernière.

Comme nous l’avons signalé, West a récemment traversé la phase «détox» de son rétablissement … et on nous dit qu’il va mieux chaque jour.