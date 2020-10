Si la première adaptation cinématographique du livre de Philip Kaufman (Quills) en 1983 Choisi pour la gloire (1979), du célèbre journaliste américain Tom Wolfe, dure trois longues heures, c’est parce qu’il y a beaucoup de tissu à couper sur le projet Mercury (1961-1963) et ses incidents décisifs lors de la course spatiale entre les États-Unis et l’Union soviétique. Pour cette raison, que son compatriote Mark Lafferty (Halt and Catch Fire) a été en charge de une série à ce sujet (2020) pour National Geographic et Disney Plus, cela semble le plus logique en raison de sa plus grande longueur.

Mark Lafferty: “Le film Chosen for Glory ne pouvait pas aller aussi loin ou aussi loin que nous avons avec les personnages”

Le cinéaste lui-même en est très conscient et, dans une série d’entretiens virtuels auxquels Explica.co a participé, il nous a dit ce qui suit: «Le film est sorti en 1983 et je pense que, quand on le revoit, c’est toujours un grand film , est fantastique; Je suis une grande admiratrice d’elle (…). Et je pense que pour nous, alors que nous réexaminons le livre et le film, nous avions tous ces petits affluents auxquels, en raison des limites étroites d’un long-métrage, Kaufman ne pouvait pas. Il vient de le faire, et c’est un film de près de trois heures, mais il ne pouvait pas aller aussi loin ou aussi loin que nous l’avons fait avec les personnages. “

Mark Lafferty: “Savoir ce que quelqu’un dit à son conjoint quand il se couche la nuit nous dérange beaucoup plus que si nous ne voyions ces personnes que comme des dieux et pas entièrement humains”

Et le fait est qu’il y avait beaucoup de matériel à la disposition du nouveau groupe de Chosen for Glory pour enquêter: «Quand nous sommes vraiment entrés dans [en él, vimos] que toute cette histoire regorge d’histoires de personnages fascinantes », déclare Mark Lafferty. «Il y a tellement d’histoire que nous avons dû laisser de côté même si [teníamos] plus de deux fois le temps de raconter notre histoire … (…). Nous sommes allés dans la vie de famille de beaucoup de ces hommes et femmes, et nous avons vraiment découvert ce qui les motivait. ” Parce que “notre objectif était d’universaliser ces personnages et de rendre les choses beaucoup plus réelles».

Un tel objectif, bien sûr, n’est atteint que si les téléspectateurs éprouvent une certaine empathie avec eux, alors ils ont placé ces célèbres astronautes au sol: “Sachez ce que quelqu’un dit à votre conjoint quand ils se couchent le soir. Et sachant qu’il y a beaucoup en jeu, cela nous dérange beaucoup plus en tant que spectateurs que si nous ne voyions ces gens que comme des dieux et pas totalement humains », explique Mark Lafferty. Certains personnages qui “pouvaient s’affronter, ils pouvaient être en désaccord avec ferveur sur les choses, mais à la fin ils se battaient pour la même chose, ils étaient plus unis que divisés».

Mark Lafferty: “Je ne suis pas un grand fan des messages avec une capitale eme dans les œuvres littéraires, cinématographiques ou télévisuelles, mais je pense que nous en avons un peu besoin maintenant”

«Je pense que c’est un message que nous devons entendre», poursuit le showrunner Chosen for Glory. «Je ne suis pas un grand fan des messages avec une grande eme dans les œuvres littéraires, cinématographiques ou télévisuelles, mais je pense que nous en avons un peu besoin maintenant. Je pense que nous devons nous rappeler certaines choses qui sont communes à notre humanité, peu importe où nous vivons. Et c’est quelque chose qui m’incite à raconter une bonne histoire maintenant. C’est juste essayer de recentrer nos yeux sur ce que c’est lorsque vous interagissez avec un être humain dans la rue, ce que vous partagez avec lui, pas les choses qui vous séparent».

D’un autre côté, Productrice exécutive Jennifer Davisson (The Revenant) pointe dans la même direction: «Aussi bon que soit le film et malgré le respect que nous lui accordons, il y avait beaucoup plus dans le livre, et il se prêtait vraiment à une série. Et je pense qu’en 1983 on ne pouvait pas faire une série télévisée comme on peut le faire en 2020. On a donc eu (…) cette incroyable opportunité de raconter l’histoire vraie de ces sept hommes. Il ne s’agissait pas seulement de se rendre dans l’espace, il s’agissait des hommes qui y sont arrivés (…) et puis nous avons dû convaincre Tom Wolfe, ce qui était merveilleux et excitant».

Jennifer Davisson: “La fille de Tom Wolfe pense que son père aurait vraiment aimé la façon dont nous avons choisi de raconter l’histoire, et cela nous a donné un peu de satisfaction.”

Malheureusement, le journaliste est décédé en mai 2018, au milieu du processus de réadaptation télévisée de son livre. «Et nous avons été en contact étroit avec sa fille, qui a vu la série et est tellement étonnée qu’elle pense (…) que son père aurait vraiment aimé la façon dont nous avons choisi de raconter l’histoire et les acteurs que nous avons choisis. Cela nous a donné un peu de satisfaction », déclare le producteur. “Et le il était très excité car il a également averti qu’autant qu’il respectait le film, il ne montrait que la petite pointe d’un iceberg beaucoup plus grand. Nous nous sentons donc très chanceux d’avoir pu rejoindre Nat Geo, Warner Brothers et Disney Plus pour raconter l’histoire »de Chosen for Glory.

