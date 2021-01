W

Lorsque Mark Wood a renvoyé Dinesh Chandimal lors de l’après-midi d’ouverture du deuxième test à Galle, il était clair que l’émotion dominante n’était pas la joie, mais le soulagement. Il se pencha en arrière pour faire appel, puis s’effondra en avant lorsque le doigt de Kumar Dharmasena se leva.

Wood était dans le troisième de ce qui allait devenir un sortilège épique de huit sur une journée chaude et torréfiée, et son 39e de la série. Jusque-là, il était sans guichet, malgré des performances admirables tout au long, brutalisant ses adversaires avec son rythme, qui planait au-dessus de 90 mph, et les trompant avec un swing inversé.

«Beaucoup de soulagement, j’ai senti que j’avais joué décent dans le premier match et un bon sort dans ce match», a déclaré Wood. «Je faisais une blague à Jon Lewis, l’entraîneur de bowling, en disant ‘nous pourrions être ici en 2054 et je jouerais toujours à Fort End, je n’aurais pas de guichet et je ne serais rien pour 3000. C’est bien d’en avoir un pour mais ça pourrait être un pour 3 000 maintenant.

«Je me mettais peut-être un peu trop de pression, parce que quand vous êtes sur le côté et hors de côté, vous essayez de cimenter votre place et vous savez qu’il y a des gens derrière vous, des gens devant vous qui ne sont pas là. Je n’ai pas beaucoup joué cet été alors je voulais essayer d’avoir un impact. En quittant le jeu sans guichets, vous vous sentez un peu sous pression.

«C’est donc agréable d’en avoir un au tableau. Je sais que ce n’est pas un match gagnant ou cinq fer, j’ai un long chemin à parcourir. Mais c’est un soulagement et je peux me détendre un peu dans le jeu en sachant au moins que j’ai contribué.

“Ma tête est devenue de plus en plus rouge sur l’écran, cela vous a probablement dit à quel point j’étais assommé,” dit-il à propos de son sort de l’après-midi.

Le Sri Lanka a atteint des souches sur 229-4, avec Angelo Mathews 107 pas dehors et les honneurs à peu près même sur un terrain plat. James Anderson a ramassé les trois premiers guichets de l’Angleterre dans un affichage magistral, lui donnant et Stuart Broad des chiffres combinés de 45-24-58-6 pour la série. Wood était plein d’éloges pour le couple.

«Ils sont littéralement une classe au-dessus», dit-il. «Ils ne manquent jamais leur longueur, leur niveau de compétence est à travers le toit. Je n’arrive presque pas à croire à quel point ils sont vraiment bons, jusqu’à ce que tu sois proche d’eux. Ils communiquent constamment, essayent constamment d’aider, de petites choses bricolées. Essayer de faire sortir les gens mais en même temps ne leur donner rien. Ils sont juste de classe mondiale, n’est-ce pas? Aucune autre façon de le dire.