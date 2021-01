L’ancienne star de The Only Way Is Essex a déclaré à Lorraine d’ITV que son père avait «du mal à respirer» à l’hôpital après avoir contracté le virus.

Il a déjà révélé que ses deux parents avaient attrapé Covid-19.

Wright, 34 ans, qui est marié à l’acteur Michelle Keegan, a déclaré au programme que la pandémie avait été «difficile» pour tout le monde, ajoutant: «Mais quand cela vous frappe personnellement et que cela touche votre famille personnellement, c’est à ce moment-là que cela prend une toute nouvelle dimension. niveau et, vous savez, c’est quand ça devient vraiment réel.

Mark avec ses sœurs Natalya (à gauche) et Jess, et sa mère Carole

«Vous voyez les nouvelles, vous voyez les chiffres, c’est tellement réel de toute façon.

«Mais quand vous le voyez de première main, votre propre famille en difficulté et votre père fort allongé dans un lit d’hôpital devant être assisté par de l’oxygène et vous dire à quel point c’est dur et à quel point ils souffrent, c’est à ce moment-là que ça touche vraiment à la maison et vous fait penser que c’est sérieux et nous devons écouter et nous devons croire ce qu’on nous dit parce que c’est réel.

Plus tôt ce mois-ci, Wright a fait ses débuts pour Crawley Town lors de leur victoire 3-0 contre Leeds United en FA Cup.

Il est actuellement en auto-isolement à la suite d’une épidémie de coronavirus au club de football.