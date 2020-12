La tenue de la Ligue 2 a annoncé lundi que Wright – une personnalité de la télévision, présentateur de radio Heart FM et régulier de Soccer Aid, mieux connu pour être l’une des stars de “ The Only Way Is Essex ” – avait signé sans contrat après un succès essai de deux mois qui comprenait une apparition dans les coulisses d’un match amical contre Reading en novembre.

Wright, 33 ans – dont le jeune frère Josh joue pour Leyton Orient – a passé du temps avec Tottenham, Arsenal, West Ham et Southend quand il était jeune et a joué pour Lewes et Rushden & Diamonds au niveau non-ligue.

Il était également dans les livres à Grays Athletic et a été prêté à Crawley pendant la saison 2006/07, avec neuf fois et marquant un but décisif contre Tamworth alors que le club a assuré sa survie en Ligue nationale.

John Yems était en charge de Crawley cette saison et est retourné au club de Sussex pour un deuxième mandat en décembre 2019.

«Pendant 11 ans, depuis que j’ai complètement pris ma retraite du football sérieux, je l’ai raté tous les jours», a déclaré Wright à ses 1,7 million de followers sur Instagram.

«Ma vie a pris un virage complet quand j’avais 22 ans et ce sont les 10,5 meilleures années dont j’aurais pu rêver, mais mon amour pour le football ne s’est jamais dissipé et le fait que je n’ai jamais joué à un match professionnel en Football League m’a toujours grogné.

“Si je ne le fais pas maintenant, je ne le ferai jamais et à 33 ans, atteindre le côté plus âgé d’un footballeur professionnel … ça doit être maintenant.”

Crawley est actuellement 13e du quatrième rang après avoir remporté six de ses 17 premiers matchs en 2020/21 et accueille Bradford City mardi soir avant de se rendre à Leyton Orient ce week-end.