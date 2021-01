Mark Zuckerberg achètera-t-il l’application Telegram? | Pixabay

Beaucoup de gens se demandent ces derniers jours si le créateur de Facebook a acheté l’application Telegram et ici nous allons tout vous dire, car comme vous le savez, il est également propriétaire de l’application de WhatsApp.

Vous avez sûrement déjà reçu un message avec cette annonce et vous vous demandez maintenant si c’est vrai, car l’application de Télégramme a augmenté et a généré des millions de téléchargements dans le monde après que WhatsApp a publié ses nouvelles politiques 2021.

Et la raison principale est que la plupart ne veulent pas accepter les conditions que Facebook leur impose pour continuer à utiliser son application: celle d’utiliser vos données.

Selon WhatsApp, vous ne pouvez utiliser sa plateforme que si vous souhaitez partager vos informations personnelles, ainsi que votre numéro de téléphone portable, avec Facebook pour améliorer son système publicitaire dans les entreprises et au cas où vous n’approuveriez pas ces conditions, vous devrez quittez l’application.

Ce fait a forcé qu’au début de 2021, des milliers de personnes aient téléchargé l’application développée par les frères Nikolái et Pável Dúrov.

Cependant, une forte rumeur se répand quant à savoir si l’homme d’affaires Mark Zuckerberg acheté ou non Telegram.

Ce message se propage rapidement non seulement via l’application WhatsApp, mais aussi via l’application anglo-émiratie, car maintenant que tout le monde veut fuir Facebook et la question est de savoir ce qu’il adviendra de nos nouvelles conversations.

La première chose que nous devons vous dire et que nous devons clarifier est que c’est totalement faux, Telegram n’a été acheté par aucune entreprise et continue de travailler avec ses propres serveurs, sans avoir aucun contact avec WhatsApp.

De plus, il n’y a aucune communication sur leurs réseaux sociaux ou sur leur site officiel, il ne s’agit donc bien sûr que de fausses rumeurs.

Ces types de canulars se propagent rapidement dans les applications de messagerie, car, dans le message, ils mentionnent également que vous devez transmettre le texte à plusieurs personnes pour que leurs conversations ne mettent pas en danger.

Entrez ici et rencontrez Show News sur Youtube!

Tandis que WhatsApp a perdu un grand nombre d’utilisateurs, beaucoup aiment utiliser Telegram non pas parce qu’ils se sentent en sécurité pour parler avec une autre personne, mais aussi parce qu’ils peuvent obtenir de nouvelles fonctions qui ne sont pas encore dans l’application Facebook.

Et il faut rappeler que Telegram a utilisé son réseau social pour pouvoir se moquer de WhatsApp et inciter plusieurs utilisateurs à se déplacer vers sa plateforme de messagerie.

Alors ne faites pas attention aux informations qui apparaissent sur les réseaux sociaux et soyez assuré que Telegram n’a pas été vendu.

Il est à noter qu’Eset a déclaré que Telegram, par exemple, le cryptage des conversations ne vient pas par défaut dans toutes les conversations, mais uniquement dans celles que l’utilisateur décide de le faire, de sorte que vos conversations peuvent ne pas être protégées au début et tout le monde peut le voir.

En revanche, il est important de noter que pour le moment Télégramme Vous n’avez pas la possibilité d’obtenir la version bêta de votre application sur les smartphones et Android comme WhatsApp, il est donc possible que, compte tenu de sa popularité croissante, elle arrive et tout utilisateur puisse s’y abonner.

Comme nous l’avons mentionné précédemment, malheureusement, l’application WhatsApp a perdu des milliers d’utilisateurs après avoir annoncé des changements majeurs dans ses politiques de confidentialité en 2021.

Et c’est ainsi que de nombreux utilisateurs de l’application ont commencé à chercher des alternatives telles que Signal ou Telegram, qui sont moins intrusives par rapport aux informations qu’ils prennent sur votre compte.

De plus, beaucoup ont commencé à supprimer leurs comptes ou souhaitent le faire, cependant, ils ne savent pas comment, donc si vous souhaitez supprimer définitivement votre compte WhatsApp, il vous suffit de suivre quelques étapes simples pour ne laisser aucune trace dans le application de communication.

