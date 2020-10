Le PDG de Facebook, Mark Zuckerberg, et le PDG de Twitter, Jack Dorsey, témoigneront devant le Comité judiciaire du Sénat le 17 novembre. «L’audience se concentrera sur la censure et la suppression des articles du New York Post par les plates-formes et fournira une opportunité précieuse de passer en revue la gestion par les entreprises de l’élection de 2020», selon un communiqué de presse.

La semaine dernière, le New York Post a publié un article affirmant que Hunter Biden avait présenté son père, le candidat démocrate à la présidence Joe Biden, à un cadre de la société énergétique ukrainienne Burisma. Les journalistes d’autres publications ont contesté les allégations de l’histoire, et Facebook et Twitter ont tous deux pris des mesures pour empêcher la diffusion de l’histoire.

Facebook a réduit la portée de l’histoire et a déclaré qu’il était éligible pour une vérification des faits par un tiers. Twitter a totalement interdit les liens vers l’histoire, mais a finalement annulé cette décision. Dorsey a déjà déclaré que la communication de Twitter sur les raisons pour lesquelles il avait décidé de bloquer l’URL de l’histoire à l’origine n’était «pas géniale».

Les PDG comparaissent volontairement, bien que le comité ait approuvé hier des assignations à comparaître qui auraient forcé les deux hommes à témoigner. Zuckerberg et Dorsey comparaîtront également devant le Comité sénatorial du commerce le 28 octobre, où ils seront rejoints par le PDG de Google, Sundar Pichai. Cette audience est axée sur l’article 230 de la loi sur la décence en matière de communication.