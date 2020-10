Facebook prend en charge la réécriture de la section 230 et commence à présenter les modifications souhaitées. C’est le gros point à retenir d’une grillade de près de quatre heures entre le PDG de Facebook Mark Zuckerberg, le PDG d’Alphabet Sundar Pichai et le PDG de Twitter Jack Dorsey. Le point a été rapidement perdu dans une bagarre politique pré-électorale – mais dans les mois à venir, ce sera l’une des choses les plus importantes à surveiller.

Hier, le Comité sénatorial du commerce a tenu une audience sur l’article 230 de la loi sur la décence des communications, une loi fondamentale sur Internet. L’événement était censé examiner si les protections de la section 230 – qui protègent les services Web et les sites de toutes tailles – «activent le comportement Bad Big Tech». Les témoins sont venus préparés avec des arguments contre cette prémisse. Dorsey a cité le centre de transparence de Twitter et l’option de chronologie sans algorithme, Zuckerberg a expliqué le soutien de Facebook au vote et au journalisme, et Pichai a promu les nombreux services gratuits de Google.

Pichai et Dorsey ont tous deux offert des défenses mesurées de la loi

Mais leurs défenses de l’article 230 différaient considérablement. Pichai a lancé un avertissement mesuré, exhortant le comité à «être très attentif» à tout changement. Dorsey était plus brutal: non seulement l’érosion du principe fondamental de la loi «réduirait la façon dont nous communiquons sur Internet», mais cela empêcherait les modérateurs de Twitter de faire en sorte que les utilisateurs se sentent en sécurité sur le site.

Facebook a adopté une approche différente. «Le débat sur l’article 230 montre que les gens de toutes tendances politiques sont mécontents du statu quo. Les gens veulent savoir que les entreprises assument la responsabilité de lutter contre les contenus préjudiciables – en particulier les activités illégales – sur leurs plateformes. Ils veulent savoir que lorsque les plates-formes suppriment du contenu, elles le font de manière équitable et transparente. Et ils veulent s’assurer que les plates-formes sont tenues pour responsables », a déclaré Zuckerberg dans son témoignage d’ouverture. «Le changer est une décision importante. Cependant, je pense que le Congrès devrait mettre à jour la loi pour s’assurer qu’elle fonctionne comme prévu. »

Zuckerberg a largement appelé à plus de réglementation d’Internet au cours des dernières années. Mais jusqu’à présent, Facebook est resté en grande partie silencieux sur l’article 230 ou critiqué des propositions spécifiques. En mars, il a averti que le EARN IT Act pourrait être utilisé pour annuler le cryptage et la confidentialité des utilisateurs. En juin, il a déclaré qu’un décret de la Maison Blanche «[expose] les entreprises à une responsabilité potentielle pour tout ce que disent des milliards de personnes dans le monde. »

Facebook a soutenu le projet de loi controversé FOSTA-SESTA en 2018

Maintenant, Zuckerberg dit «nous soutenons les idées sur la transparence et la collaboration de l’industrie qui sont discutées dans certaines des propositions bipartites actuelles.» Bien qu’il n’ait pas nommé de projet de loi spécifique, ses déclarations correspondent le plus étroitement au PACT Act, qui a été introduit en juin comme un «scalpel» bipartisan au lieu d’un marteau réglementaire. En vertu de la loi PACT, les entreprises devraient divulguer leurs normes de modération et mettre en place un système formel de recours en cas de retrait. Ils devraient également supprimer le contenu illégal ordonné par le tribunal dans les 24 heures.

Si Facebook commence à faire pression pour le PACT Act, c’est potentiellement un gros problème. Facebook était l’un des principaux soutiens de FOSTA-SESTA, un projet de loi qui supprimait les protections de l’article 230 pour les contenus violant les lois anti-prostitution. Ce projet de loi est devenu loi en 2018 et Facebook lui-même était assez bien équipé pour faire face aux changements – tandis que des sites plus petits comme Craigslist ont été durement touchés. La loi PACT pourrait avoir des effets similaires. Facebook a déjà une légion de modérateurs et une équipe politique qui publie des rapports de transparence détaillés. Un site plus petit pourrait avoir beaucoup moins de ressources. La loi PACT a une exception pour les «petites entreprises», mais c’est une exception assez restreinte.

Mike Masnick de Techdirt a appelé le témoignage de Zuckerberg avant l’audience, affirmant sans détour que Facebook était prêt à «lancer Internet ouvert sous le bus». Et le Congrès aurait pu donner suite à la déclaration de Zuckerberg de plusieurs manières. Ce serait formidable de comprendre, par exemple, à quel point Facebook devrait changer son modèle commercial pour se conformer à quelque chose comme la loi PACT. Il serait également intéressant d’entendre les positions de Google et Twitter sur la question.

L’audience était, sans surprise, un désordre total

Mais le Congrès – malheureusement encore sans surprise – n’était pas réellement intéressé par la section 230. Les républicains ont matraqué les PDG avec des questions en colère sur les décisions de modération individuelles – à un moment particulièrement bizarre, le sénateur Ted Cruz (R-TX) a demandé à Dorsey «qui diable a élu vous »pour exécuter Twitter. Certains démocrates ont dénoncé l’audience comme un stratagème politique transparent, y compris le co-auteur du PACT Act, le sénateur Brian Schatz (D-HI), qui a qualifié toute l’audience de «simulacre» et «d’embarras» pour le comité. D’autres se sont tournés vers des questions sur l’intégrité électorale ou la désinformation, mais encore une fois, cela n’avait pas grand-chose à voir avec la loi actuelle.

La réforme de l’article 230 ne concerne plus la Big Tech

On peut soutenir que si le Congrès était vraiment sérieux au sujet de l’adoption de la réforme de la section 230, il arrêterait d’entraîner les PDG de «Big Tech» à des audiences à ce sujet. Le moment le plus révélateur involontaire de la session est venu du sénateur Shelley Capito (R-WV), qui s’est déclarée «sceptique» quant aux affirmations selon lesquelles le découpage de la section 230 nuirait aux petits sites. Capito a demandé à Dorsey de défendre sa position – apparemment inconscient de la possibilité d’inviter en fait l’un de ces petits propriétaires de sites à témoigner.

Une sorte de changement à l’article 230 semble de plus en plus probable. Les démocrates et les républicains ont des objectifs fondamentalement incompatibles en matière de réforme, mais ils y sont tous les deux favorables, de sorte qu’elle pourrait rester sur la table, peu importe qui remportera les élections de la semaine prochaine. Facebook joue peut-être un rôle plus actif dans son soutien. Même Dorsey semblait approuver de manière ambiguë quelque chose comme le PACT Act, affirmant que «la meilleure façon de répondre à nos préoccupations mutuelles est d’exiger la publication de processus et de pratiques de modération, un processus simple pour faire appel des décisions et les meilleurs efforts autour du choix algorithmique. ” (Il n’est pas clair s’il faisait référence à une législation ou à une sorte de norme de l’industrie.)

Ce type de modification aurait de sérieuses implications pour les sites Web de toutes tailles. Et si l’une des plus grandes entreprises de la Silicon Valley veut y mettre tout son poids, c’est beaucoup plus important que les tribunes politiques de certains sénateurs.