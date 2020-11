M

arks & Spencer est tombé dans le rouge au cours du premier semestre, blessé par la pandémie, mais il a déclaré que son nouveau partenariat avec Ocado se déroulait bien auprès des acheteurs.

Le détaillant britannique a enregistré une perte statutaire avant impôts de 87,6 millions de livres sterling pour les six mois se terminant le 26 septembre, contre un bénéfice de 158,8 millions de livres sterling un an plus tôt.

La société, dirigée par Steve Rowe et présidée par Archie Norman, a ajouté que les revenus avaient chuté de 15,8% à 4,1 milliards de livres sterling.

Cette période comprenait le verrouillage de Covid-19, qui a commencé en mars.

Les supermarchés étaient autorisés à rester ouverts, ce qui signifiait que les clients pouvaient se rendre dans les halles alimentaires de M&S. Mais les détaillants non essentiels, dont relève la division de vêtements de l’entreprise, ne pouvaient commencer à accueillir les acheteurs dans les magasins qu’à partir du 15 juin.

en relation

M&S a donné aujourd’hui la première indication de l’évolution de son rapprochement avec Ocado, lancé le 1er septembre. Il a remplacé Waitrose pour devenir le principal fournisseur d’épicerie d’Ocado et devrait profiter d’une forte demande de commandes en ligne à l’approche de Noël.

L’entreprise a créé plus de 750 nouvelles lignes, y compris dans l’épicerie et les soins à domicile, pour élargir son attrait à la fois sur Ocado et en magasin, où environ 450 de ces produits sont désormais également disponibles.

La firme a déclaré: «La réaction des clients au passage au basculement a été extrêmement positive, la demande pour la nouvelle gamme entraînant à la fois une augmentation du nombre de produits dans les paniers des clients et une forte demande à terme.»

Le directeur général Rowe a déclaré: “Dans une année où il est devenu impossible de prévoir avec un degré de précision quelconque, nos performances ont été beaucoup plus robustes qu’il ne semblait possible au départ.”

Il a ajouté: «Mais de l’adversité vient l’opportunité et, grâce à notre programme Never the Same Again, nous avons avancé trois ans de changement en un pour devenir une entreprise plus légère, plus rapide et plus numérique. Du lancement de M&S Food en ligne avec Ocado à la création d’une division commerciale en ligne intégrée «MS2» en passant par une croissance progressive, nous prenons les bonnes mesures pour surmonter la crise plus fort et mis en place pour gagner dans le nouveau monde. ”

La chaîne a averti qu’il subsiste «une incertitude significative concernant les perspectives à court terme en ce qui concerne à la fois Covid et le Brexit».

Les échanges au cours des quatre premières semaines du second semestre se sont poursuivis à des taux similaires à ceux de la fin du deuxième trimestre, avec des revenus alimentaires en hausse de 3%, des revenus de l’habillement et de la maison en baisse de 21,5%.