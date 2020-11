Marry Me, avec Jennifer Lopez et Maluma Il est retardé! | AP

Le film de comédie romantique “Marry Me” avec Jennifer Lopez et Maluma sera retardé jusqu’en mai 2021, c’est vrai Jennifer Lopez et Maluma Ils ne présenteront pas la comédie romantique «Marry Me» le 12 février 2021.

Ce film tant attendu allait sortir auparavant, le 12 février 2021, juste avant la Saint-Valentin, cependant, l’équipe a considéré que la fin du printemps semblait une date plus sûre.

Et c’est qu’ils pensent et que ce serait un moment où les studios espèrent que le public pourra voir les deux stars latines sur grand écran dans des circonstances normales.

Après son succès avec “Hustlers”, López reviendra sur grand écran avec Maluma avec une histoire dans laquelle les deux chanteurs jouent un couple de musiciens à succès qui rompent leur relation des heures avant de se marier devant des milliers de followers et après ont publié une chanson sur le lien attendu.

Dans ce film, López jouera Kat Valdez, la chanteuse qui, après la rupture, épouse soudainement l’un de ses disciples, incarné par Owen Wilson, qu’elle ne connaît pas du tout.

Il se déroule à New York et réalisé par Kat Coiro, réalisatrice de séries telles que “Shameless” ou “Modern Family”, la comédie a également une bande sonore interprétée par Jennifer Oui Maluma.

Il est à noter qu’au cours de cet été, Maluma et JLo avaient travaillé ensemble à Miami pour enregistrer de la nouvelle musique, y compris le thème principal du film, également intitulé “épouse-moi».

Et comme vous vous en souvenez peut-être, les deux artistes ont déjà collaboré sur la nouvelle version de «Don’t love me», le duo initialement enregistré par la Bronx Girl avec son ex-mari Marc Anthony.

Le chanteur est apparu de manière inattendue lors d’un concert de Maluma à New York pour chanter la chanson ensemble en espagnol et cette performance s’est produite des semaines après que López a créé Hustlers, un film dans lequel il a travaillé avec Lizzo et Cardi B, avec lequel il a obtenu la nomination pour Meilleure actrice dans un second rôle aux Golden Globes.

D’autre part, la célèbre et réussie Mhoni Seer il y a quelques jours avait partagé ses prédictions et assure que l’amour traversait l’écran et que Maluma et Jennifer López avoir une relation amoureuse.

Selon la prédiction, la coexistence entre Jennifer López et Maluma a provoqué une forte attirance pour se développer et le protagoniste de “épouse-moi“Il a été vraiment impressionné par la fiancée de l’ancien joueur de baseball Alex Rodriguez.

Ils viennent de faire une vidéo, cette Maluma et Jennifer López, qui sont sortis super bien, le clip vidéo très bon et puis vous vous rendez compte, ils disent que Maluma est tombée très amoureuse de Jennifer López parce que c’est une femme de 51 ans qui est un chrome de la femme. “

C’est ainsi que Mhoni Vidente a partagé que Maluma Il a été vraiment impressionné par la beauté et la personnalité de Jennifer Lopez et par le fait que le couple est en contact permanent, car cela va au-delà de l’amitié.

Maluma le jette en grand, que si je vois vraiment qu’ils ont eu des relations dans s3xu @ les, en matière d’amour, ils se parlent sur les téléphones portables et WhatsApp “.

Et comme si cela ne suffisait pas, Mhoni Vidente a commenté que l’union entre JLo et Maluma ne sera pas tenue secrète et sera révélée très bientôt, cependant, celui qui n’a rien mentionné est l’ex-joueur de baseball Alex Rodríguez, le fiancé de la Bronx Diva. .

Il ne fait aucun doute que les photographies de Maluma et Jennifer López d’une manière très affectueuse et amusante avait soulevé les alertes qu’il pouvait y avoir une relation entre les deux chanteurs; cependant, il a été précisé plus tard que ces images étaient de Marry Me.

