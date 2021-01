T

e Grand Canyon en Arizona est l’un des sites les plus impressionnants de la planète. Mais ce n’est qu’une égratignure par rapport à l’équivalent de Mars, révèlent de nouvelles images.

Connu sous le nom de Valles Marineris, ce système de canyons profonds s’étend sur plus de 2500 miles le long de l’équateur martien, couvrant près d’un quart de la circonférence de la planète.

Cette entaille dans le substrat rocheux de Mars est près de 10 fois plus longue que le Grand Canyon de la Terre et trois fois plus profonde, ce qui en fait le plus grand canyon du système solaire. De nouvelles images du Mars Reconnaissance Orbiter révèlent des détails sur sa taille colossale.

Les photos ont été prises à l’aide de HiRISE (High Resolution Imaging Science Experiment), l’appareil photo le plus puissant jamais envoyé sur une autre planète. C’est l’un des six instruments à bord du Mars Reconnaissance Orbiter, a déclaré l’Université de l’Arizona.

Le robot d’exploration de Mars de la Nasa, Spirit, descend vers la surface de Mars, où les cratères sont clairement visibles. Image: .

La deuxième étape montre une image informatique d’un ensemble de ballons gonflables descendant sur la surface de Mars. Les ballons ont rebondi jusqu’à 40 fois à la surface avant de se dégonfler et de libérer le rover Nasa Spirit.

Les premières images du vaisseau spatial Spirit ont été renvoyées au Jet Propulsion Laboratory en Californie, qui contrôle la mission. La surface martienne peut être vue sous un airbag qui a aidé à atterrir le 3 janvier.

Une image est prise de la surface de Mars depuis le rover d’exploration Spirit après son atterrissage et son déploiement de ses airbags de protection dans le cratère de Gusev, de la taille d’Israël.

Une image générée par ordinateur montre comment le rover a étendu ses pattes avant et est sorti de l’atterrisseur, il est capable de se promener dans la plaine martienne plate et balayée par le vent qui semble parsemée de petits rochers.

Vue d’artiste du rover d’exploration de Mars quittant son équipement de lancement. Le véhicule à six roues devrait parcourir la surface rocheuse de la planète rouge à la recherche de preuves géologiques que Mars était autrefois propice à la vie.

Cette image de la Nasa montre le rover Spirit de la taille d’une voiturette de golf à la surface de Mars, explorant la géologie de la planète à la recherche de preuves de l’activité passée de l’eau dans les roches et le sol.

Les scientifiques de la Nasa et du Jet Propulsion Laboratory s’embrassent en regardant les premières images arrivant en Californie du rover d’exploration Spirit on Mars.

Pete Theisinger, chef de projet de la mission Mars Exploration Rover lève une coupe de champagne pour célébrer l’atterrissage en toute sécurité du rover Spirit le 3 janvier

La sonde spatiale Spirit a renvoyé les images couleur les plus détaillées de Mars le mardi 6 janvier, révélant une plaine poussiéreuse et balayée par le vent et jonchée de roches

Jim Bell, membre de l’équipe de la Nasa, a déclaré: “ Je suis sous le choc et la crainte. Nous avons conçu Spirit pour faire cela, donc nous ne devrions pas être surpris, mais c’est un détail spectaculaire.

“Contrairement au Grand Canyon de la Terre, Valles Marineris n’a probablement pas été creusé par des milliards d’années d’eau précipitée; la planète rouge est trop chaude et sèche pour avoir jamais accueilli une rivière assez grande pour traverser la croûte comme ça”, a déclaré LiveScience.

L’Agence spatiale européenne a déclaré que la formation du canyon est probablement intimement liée à la formation du renflement Tharsis voisin, qui abrite le plus grand volcan du système solaire, l’Olympus Mons.

Alors que le renflement de Tharsis gonflait de magma pendant le premier milliard d’années de la planète, la croûte environnante s’est étirée, se déchirant et finissant par s’effondrer dans les gigantesques creux de Valles Marineris.

Selon LiveScience, une analyse plus approfondie de photos haute résolution comme celles-ci aidera à résoudre l’étonnante histoire d’origine du plus grand canyon du système solaire.