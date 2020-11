Martha Stewart fait équipe avec la star bien-aimée de Good Bones, Karen Laine et il suffit de dire que nous sommes ravis! Dans le prochain tout nouvel épisode de Martha Knows Best, la déesse domestique Martha Stewart se connecte avec sa collègue star de HGTV pour obtenir de solides conseils de pouce vert que nous pourrions tous utiliser cet automne. Dans le prochain épisode de mercredi de la série éponyme de Stewart sur le style de vie, qui en est maintenant à sa deuxième saison sur le réseau, le joueur de 79 ans se présente avec Laine, qui a cruellement besoin de conseils de jardinage.

Dans un clip exclusif pour PopCulture.com, la native d’Indianapolis de la populaire série de rénovation mère-fille exprime son enthousiasme à discuter avec Stewart. “Tu ressembles à ma sœur. Regarde-toi dans ta salopette en jean!” Stewart lui dit que les deux se connectent via webcam avec l’aide de son jardinier en chef, Ryan McCallister. Humilié par le compliment, Laine répond: “Je pense que nous sommes frères d’une autre mère ou je ne sais pas. Je pense que nous sommes liés d’une manière ou d’une autre.”

Les deux continuent à discuter, Stewart disant à McCallister que Laine plante de l’allium et des jonquilles, mais qu’elle est plus préoccupée par la plantation de bulbes dans son jardin. “Je l’ai fait. Et techniquement ce que je plante, l’aconit d’hiver est un tubercule, pas un bulbe, mais j’obtiens des informations différentes sur la profondeur à laquelle le planter”, a déclaré Laine. Stewart continue à demander quelle est la taille du tubercule, suggérant qu’il pourrait être de la taille d’une lentille – «comme un huitième de pouce», ce à quoi Laine affirme: «il est vraiment minuscule».

En demandant ce qu’elle va faire avec le trou, Laine demande si Stewart a déjà vu des “tueurs de racines”, auxquels la femme de 79 ans révèle que Laine n’a pas du tout besoin de cet outil. «Personnellement, je tuerais Ryan et le reste du gang si je les voyais creuser avec une pelle dans ces lits», a déclaré Stewart, lui montrant un dibber, un bâton en bois pointu qui aide à faire des trous dans le sol pour les graines, les semis et petites ampoules. “C’est un outil parfait pour ce que vous faites.”

Avec Laine partageant à quel point cela semble “tellement plus facile”, Stewart poursuit en expliquant comment le tibber aide à faire un “beau petit trou” où elle peut ensuite placer son aconit. “En cadeau, je vais vous envoyer un dibber », répond le maven domestique. Naturellement, l’hospitalité de Laine Hoosier se démarque avec la grand-mère qui demande si elle recevra également une adresse pour envoyer un «mot de remerciement». Stewart, charmée par le geste et impressionnée par l’expertise en jardinage de Laine, lui dit qu’elle apprécie le plus le geste «plus que» qu’elle ne peut l’imaginer.

Avec la première de la saison 1 en juillet dernier et de la saison 2 la semaine dernière, Martha Knows Best se concentre sur plusieurs aspects de la vie quotidienne à la maison tout en gardant l’objectif d’enseigner et d’inspirer les téléspectateurs à intégrer ce qui fonctionne le mieux pour eux. L’émission a présenté plusieurs superfans de Stewart et ses amis célèbres, comme Chelsea Handler, Kate Hudson et bien d’autres, qui viennent pratiquement discuter avec elle pour obtenir des conseils sur leurs propres projets domestiques.

Selon HGTV, alors que les quatre premiers épisodes d’une demi-heure se concentrent sur tout ce qui concerne l’automne cette saison, les quatre prochains épisodes se concentreront sur la fabrication de couronnes, la taille des arbres et la fabrication de cadeaux faits maison à son retour à 22 h et 22 h 30 HE vendredi. , 27 novembre et 4 décembre. Des épisodes ultérieurs suivront Stewart alors qu’elle hivernera de manière experte le jardin, organise les placards et les garde-manger et prépare la ferme pour un nouveau départ dans la nouvelle année.

Martha Knows Best est diffusée mercredi à 20 h et 20 h 30 HE sur HGTV.