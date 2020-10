Martha Stewart se salit un peu avec son amie, Kate Hudson! Le maven des médias et la déesse domestique ont invité l’actrice et maman de trois enfants à son émission HGTV, Martha Knows Best, pour une petite leçon sur le compostage dans un premier aperçu de PopCulture.com. Dans l’épisode spécial d’Halloween diffusé mercredi à 20 h 30 HE, Stewart offre son aperçu de la meilleure façon d’utiliser au mieux les matières organiques en décomposition dans la ferme. Les deux se salissent ensuite avec leurs recettes de martini préférées.

Avec Hudson révélant qu’elle “les aime vraiment sales”, Stewart partage avec le public comment la star de How to Lose A Guy in 10 Days a continué à fabriquer sa propre vodka avec King St. Vodka, un spiritueux ultra soupçon de saveur de vanille douce. Se vantant de son «Dirty King Martini», Hudson révèle que la recette est de deux onces de vodka, une once de saumure d’olive et un «tout petit peu de vermouth».

Après que les deux ont créé leurs sales martinis – avec Hudson utilisant certes un “vermouth plus fort” qui ressemble au bourbon – Stewart suggère de le conserver pour plus tard dans la soirée car il est “8 heures du matin” de son côté. Avec effronterie, Hudson essaie de prendre une gorgée avant de s’arrêter.

Alors que Hudson apparaît dans le deuxième épisode de la saison, le premier voit Stewart avec un autre ami et comédien, Chelsea Handler, alors qu’ils préparent des cocktails au cidre de pomme. Dans un extrait de PopCulture.com, le maven bien-aimé du style de vie discute de la marijuana avec Handler, un défenseur autoproclamé du pot “big time”. L’actrice poursuit en demandant si Stewart a déjà fumé un «joint avant le dîner», ce à quoi se moque le joueur de 79 ans. “Non, le dernier joint que j’ai eu était, je pense, en 1972,” dit-elle. “Je suis un carré, je suis un vrai carré. Mais j’apprécie un délicieux cocktail plus que quiconque.”

Alors que Chandler plaisante sur le fait qu’elle n’a rien fait de sa vie, Stewart continue de partager sa recette en sortant un pot de cidre de pomme fraîchement pressé qu’elle s’est fait utiliser pour leurs cocktails, avec un peu de sucre brun et de jus de citron pour le bord le verre. Pendant que Handler est dans sa cuisine en train de préparer la recette, Stewart est à l’extérieur et révèle en se préparant à boire, elle s’est fait piquer au doigt par une abeille. “Vous êtes un dur à cuire -, vous pouvez gérer ça, non?” Handler demande en plaisantant à Stewart, ce à quoi elle rit, “Oh, je ne sais pas à ce sujet.”

Martha Knows Best est diffusée à 20 h sur HGTV. Pour en savoir plus avec Stewart, toutes vos émissions HGTV préférées et plus encore, gardez-le verrouillé sur PopCulture.com pour les dernières!