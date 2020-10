Martha Stewart est peut-être connue pour avoir une solide amitié avec le rappeur Snoop Dogg, mais la déesse domestique originale admet qu’elle n’a pas fumé de pot depuis près de 50 ans. Stewart est de retour mercredi soir avec une toute nouvelle saison de Martha Knows Best sur HGTV, qui démarre avec une édition Halloween de sa série lifestyle, révélant toutes ses astuces en matière de sculpture et d’arrangement de citrouilles. L’épisode voit également l’amie et comédienne de 79 ans, Chelsea Handler, déguster ses cocktails spéciaux au cidre de pomme – et PopCulture.com a votre premier aperçu!

Dans le clip de prévisualisation, le maven bien-aimé du style de vie discute de la marijuana avec son amie et défenseur autoproclamé du pot “big time”, Handler demande si elle a déjà fumé un “joint avant le dîner”, ce dont Stewart rit. “Non, le dernier joint que j’ai eu était, je pense, en 1972,” dit-elle. “Je suis un carré, je suis un vrai carré. Mais j’apprécie un délicieux cocktail plus que quiconque.”

Alors que Chandler plaisante sur le fait qu’elle n’a rien fait de sa vie, Stewart continue de partager sa recette en sortant un pot de cidre de pomme fraîchement pressé qu’elle s’est fait utiliser pour leurs cocktails, avec un peu de sucre brun et de jus de citron pour le bord le verre. Pendant que Handler est dans sa cuisine en train de préparer la recette, Stewart est à l’extérieur et révèle en se préparant à boire, elle s’est fait piquer au doigt par une abeille. “Vous êtes un dur à cuire -, vous pouvez gérer ça, non?” Handler demande en plaisantant à Stewart, ce à quoi elle rit, “Oh, je ne sais pas à ce sujet.”

Les deux continuent après la piqûre d’abeille, avec Stewart recommandant “plus il y a de bourbon, mieux c’est” alors que Handler rit, écoutant attentivement les prochaines étapes du maven des médias. “Je sens que je peux apprendre tellement de vous, je veux dire, je sais que tellement de gens le savent déjà”, a déclaré Handler alors que Stewart la remerciait et partageait combien elle appréciait également l’humoriste recréant le cliché torride de Stewart au bord de la piscine plus tôt cet été.

“Nous sommes devenus très célèbres à cause de cela, Chelsea”, a déclaré Stewart, auquel Handler a répondu: “Beaucoup de gens pensaient que vous aviez l’air beaucoup mieux que moi. Je veux dire, même moi j’ai regardé la photo et je me suis dit: ‘Je je dois l’admettre, Martha a l’air un peu plus sexy que moi à ce stade. “

Stewart rassure Handler que “plus chaud” ne veut pas nécessairement dire mieux. “Si c’est juste plus chaud, c’est bien. Vous pouvez devenir plus chaud en vieillissant. N’arrêtez jamais d’avoir chaud, c’est important et j’ai beaucoup de propositions en mariage”, a-t-elle déclaré, ajoutant qu’elle était “trop ​​occupée” à profiter de la renommée instantanée de le “selfie stupide” pour prêter attention à toute proposition. “C’est ce qui ne va pas avec moi, c’est pourquoi je ne suis toujours pas mariée après un long mariage”, a-t-elle plaisanté.

Avec la première de la saison 1 en juillet dernier, Martha Knows Best se concentre sur plusieurs aspects de la vie quotidienne à la maison tout en gardant l’objectif d’enseigner et d’inciter les téléspectateurs à incorporer ce qui fonctionne le mieux pour eux. L’émission a mis en vedette un certain nombre de superfans de Stewart, ainsi que ses amis célèbres, comme Snoop Dogg, Richard Gere, Lupita Nyong’o, etc., qui viennent pratiquement discuter avec elle pour obtenir des conseils sur leurs propres projets de maison.

Martha Knows Best est diffusée les mercredis à 20 h HE sur HGTV. Pour en savoir plus sur Martha, votre série HGTV préférée et plus encore, gardez-le verrouillé sur PopCulture.com pour les dernières nouvelles!