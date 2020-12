Mais près d’une semaine après l’inoculation historique de M. Kenyon, M. Phillips – un militant et journaliste de premier plan contre le racisme – a révélé qu’il y avait beaucoup plus pour le Londonien âgé que sa simple approche hilarante et sans fioritures de la célébrité en ligne.

“Personne ne devrait se laisser berner par son air de perplexité à l’ancienne”, a écrit M. Phillips dans un commentaire pour le Times lundi.

Trevor Phillips a écrit sur son “ vieil ami ” Martin Kenyon

«Derrière le regard d’innocence bleu ciel qu’il peut déployer à volonté se cache un esprit aiguisé comme des rasoirs et une compréhension abondante de la géopolitique.

«Jusqu’à présent, il a réussi à éviter de mentionner son amitié avec le cercle autour de Nelson Mandela, ou le fait qu’il est l’un des rares Britanniques en vie à pouvoir dire qu’il connaissait personnellement Martin Luther King.

«En tant qu’ami depuis près d’un demi-siècle, je sais que son histoire est une fenêtre sur une époque dont on parle beaucoup de nos jours, mais dont on comprend trop peu.

Martin Kenyon parle de sa connaissance de Desmond Tutu lors d’un entretien avec GMB

Il a expliqué qu’on lui avait demandé de «veiller» sur l’archevêque Tutu pendant une période au cours de laquelle il avait aidé à mettre en place un comité pour mettre fin à l’apartheid en Afrique du Sud – une cause à laquelle il était «passionnément» dévoué.

M. Phillips a révélé dans son article: «En fait, Tutu n’était que l’un des centaines d’étudiants des pays en développement que Martin a soutenus pendant les décennies où nous avons dû payer des frais exorbitants pour le privilège de faire face à des préjugés manifestes dans les rues britanniques.

«Il ferait de la magie un logement et un soutien financier de nulle part pour les jeunes hommes et femmes qui ont de la chance et dont les fonds de la maison sont arrivés en retard ou pas du tout.

«Les diplômés de toute l’Asie, de l’Afrique et des Caraïbes doivent leur carrière universitaire à son influence discrète.»

M. Phillips a expliqué que, pendant ces «jours plus paranoïaques de la guerre froide», il y avait eu des soupçons quant à la raison pour laquelle «ce pimpant Old Etonian devrait s’intéresser de façon bénigne aux étudiants étrangers».

“Inévitablement, des rumeurs se sont répandues selon lesquelles il devait être un espion”, a-t-il dit, mais a déclaré que la vérité était probablement beaucoup plus prosaïque: “Le travail de Martin était de s’assurer que les étudiants qui venaient ici rentrent chez eux avec au moins du respect, sinon de l’affection, pour le mode de vie britannique. »

M. Phillips a déclaré qu’en prenant et en promouvant le jab, son ami «aura déjà sauvé des vies».

Il a ajouté: «En ce mois de fables et de métaphores, l’intervention de Martin Kenyon porte un message saisonnier profond.

«Que vous allumiez des bougies de Hanoukka, que vous ouvriez des calendriers de l’Avent ou que vous sortiez le tissu kente pendant les sept jours de Kwanzaa, la plupart des esprits auront le désir de rassembler toutes les générations d’une manière ou d’une autre pour les vacances.»