Marvel donnera la priorité à la série Disney + sur ses films | AP

Un nouveau rapport a publié les plans qui Studios Marvel a, car il semble qu’il accordera une plus grande priorité à ses séries de Disney + que ses films et cela dérangera probablement un peu les fans de ses films.

Il ne fait aucun doute que les fans de l’univers cinématographique Marvel attendaient toute cette année un miracle pour que la phase 4 puisse enfin commencer, cependant, en raison de la contingence sanitaire qu’elle continue de faire des ravages dans le monde, nous devrons donc nous contenter le contenu de super-héros qui atteindra bientôt Disney +.

Alors que Disney s’adapte enfin à la situation actuelle et à la nouvelle normalité, un nouveau rapport du Hollywood Reporter a révélé que la société avait de nouveaux plans pour cela. MCU, parmi lesquelles la plus haute priorité pour la série qui sera lancée directement sur sa plateforme de streaming.

Et cela fait plus d’une décennie que le MCU a réussi à consolider non seulement une bonne base de fans, mais un récit cinématographique qui englobe toutes les productions qui ont été publiées avec succès ces dernières années.

Il est à noter que l’actuel président de Marvel Studios, Kevin Feige, a confirmé qu’à partir de la phase 4, la série de la franchise sera complètement liée aux films, il sera donc impossible de rater les prochaines sorties qui arriveront à Disney + en 2021.

De plus, selon The Hollywood Reporter, ces nouvelles séries font l’objet d’un examen minutieux de la part de Kevin Feige et de ses dirigeants.

Contrairement à la tentative désastreuse de lier les productions déjà annulées de merveille À la télévision, cette fois, tout ce que nous voyons dans la série aura un impact sur les films et vice versa, cependant, la même source confirme quelque chose de la plus haute importance.

Les séries sont la priorité. Pour les améliorer, il faut beaucoup de concentration. La machinerie cinématographique est bien établie. “

Bien que Marvel Studios se concentre actuellement sur ses productions pour Disney +, cela ne signifie pas que les films passeront au second plan.

Comme le mentionne la source proche de l’entreprise, le récit est parfaitement consolidé au niveau cinématographique, il est donc logique que le studio se concentre désormais sur la création de séries qui conservent la même essence et le même ton que les films.

En revanche, cette confirmation est très cohérente après que The Walt Disney Company a annoncé en octobre dernier une réorganisation stratégique de ses activités médias et divertissement.

C’est ainsi qu’il a annoncé qu’à partir de maintenant, l’entreprise Disney + son objectif principal, puisque le service de transmission a dépassé les 73 millions d’abonnés depuis sa création en novembre 2019 et avec son arrivée en Amérique latine, ces chiffres devraient également augmenter de manière exponentielle.

En fait, c’est lors d’une présentation au CCXP au Brésil en décembre 2019, où Kevin Feige a annoncé que la franchise commencerait à accorder plus d’attention à la série qui atteindra Disney +:

Cela nous donne l’occasion de raconter des histoires encore plus profondes sur des personnages que vous connaissez et aimez déjà. Comme Falcon and the Winter Soldier, comme WandaVision, comme Loki, c’est un nouveau type de forme cinématographique que nous n’avions jamais fait auparavant. “

Il est à noter que la société développe huit séries de la célèbre franchise de super-héros.

Des titres tels que «WandaVision», «Le faucon et le soldat de l’hiver», «Loki et Mme Marvel» se démarquent, qui arriveront à Disney + l’année prochaine.

Cela ne signifie pas que le grand écran va faire une pause, car en 2021, nous aurons également les premières de «Black Widow», «Shang-Chi et la légende des dix anneaux», «Eternals» et «Spider-Man 3 “.

