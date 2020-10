L’un des personnages les plus populaires de la merveilleuse Mme Maisel obtient un coup de pouce de temps d’écran.

Luke Kirby, qui a gagné l’adoration des fans (sans parler d’un Emmy 2019) pour avoir joué le comique réel Lenny Bruce sur le hit Amazon Prime, sera plus présent dans la saison 4, confirme la créatrice de la série Amy Sherman-Palladino.

«Nous n’avons jamais voulu que Lenny soit aussi important que lui», a admis le PE lors d’une récente table ronde virtuelle du Woodstock Film Festival (animée par le vôtre). «Il n’a été que [a couple] épisodes par saison. C’est bizarre parce qu’il est une telle présence. Il va être un peu plus [in Season 4], qui est super.”

S’émerveillant de la dynamique fulgurante entre Lenny de Kirby et Midge de Rachel Brosnahan, Sherman-Palladino déclare: «La chimie qu’ils ont et la façon dont ils travaillent ensemble et la facilité qu’ils se sentent les uns avec les autres – ce n’est que de la chance. Vous espérez cela chaque fois que vous portez un intérêt amoureux pour quelqu’un. Vous espérez qu’il y a de la chimie là-bas et que les gens y adhéreront. Et [Rachel and Luke] juste avoir. Cela augmente le niveau du scénario.

«Ce que j’aime [Lenny] est-ce qu’il respecte [Midge] en tant que comédienne », a-t-elle ajouté. «Il ne la considère pas comme une conquête. Je pense que c’est pourquoi les gens réagissent à cette relation.

Comme nous l’avons signalé plus tôt cette semaine, la production de la saison 4 de Maisel – retardée en raison de la pandémie de coronavirus – devrait commencer début janvier. «Les ajustements de costumes sont en cours [now], les décors sont construits comme des fous », a révélé AS-P. «Nous cassons nos histoires, nous écrivons. Et puis en décembre, nous entraînons les acteurs et nous allons lire les scripts à table. Et puis, le 7 janvier, c’est «À vos marques, prêts, partez». »

Pressé pour des informations supplémentaires (lire: spoilers) sur la saison 4, Sherman-Palladino plaisante sur le fait que Baby Yoda fera une apparition. «Il est hilarant», dit-elle à propos du personnage mandalorien. «Il fait 10 minutes au Playboy Club, c’est sensationnel.»