La juge Celebrity Best Home Cook, 80 ans, a déclaré qu’elle espérait que moins de voyages de magasinage entraîneraient de plus petites quantités de nourriture gaspillées.

Interrogée sur la manière dont les 12 derniers mois ont changé la cuisine à la maison, Dame Mary a déclaré: «Elle nous a tous appris à utiliser ce qui se trouve dans le réfrigérateur et le placard du magasin et à nous adapter si quelque chose n’était pas disponible.

«Faire du shopping une fois par semaine est une excellente leçon pour ne pas gaspiller de nourriture.»

L’ancien juge de Great British Bake Off a ajouté: “J’espère que cela nous a fait apprécier davantage ce qui nous entoure localement et que cela continue.”

Les célébrités participant à l’émission BBC One incluent l’ancien ministre Ed Balls et la sœur du Premier ministre Rachel Johnson, qui ont déclaré qu’elle «ne pouvait littéralement pas faire bouillir un œuf».

Balls a déclaré que les lasagnes étaient sa signature, son plat maison.

«C’est une recette que ma mère a ramenée d’Amérique quand elle était là-bas avec mon père en 1960 et c’est quelque chose que j’ai cuisiné plusieurs fois au cours des 30 dernières années», dit-il.

«Cela a fait la une des journaux lorsque j’étais chancelier de l’ombre», a déclaré Balls, accusé d’avoir organisé des dîners de lasagnes pour saper le leader travailliste de l’époque, Ed Miliband.

Et Balls a ajouté: «J’ai cuisiné des lasagnes pour Gordon Brown quand il était Premier ministre.

«Pour un homme qui ne mangeait que du steak et des frites, de l’agneau bhuna ou des spaghettis à la bolognaise, c’était un peu un départ, mais il a vraiment aimé.

Celebrity Best Home Cook est diffusé sur BBC One les mardis et mercredis soirs du 26 janvier à 21 h et iPlayer à la demande.