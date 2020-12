Mary-Kate Olsen et Ashley Olsen ont été vues lors d’une rare sortie publique ensemble à New York mercredi soir. Les jumeaux ont dîné dans un restaurant haut de gamme avec un patio chauffé. Les deux étaient emmitouflés, tous deux vêtus de noir, pendant la nuit d’hiver. Le dîner est survenu pendant que Mary-Kate se prépare pour sa prochaine bataille de divorce avec son ex-mari, Olivier Sarkozy.

Les jumeaux, qui ont pris leur retraite d’acteur pour se concentrer sur leurs marques de mode, ont été vus avec un ami au restaurant. Les photos ont été prises quelques jours après que le Daily Mail ait rapporté que Mary-Kate et Sarkozy devraient vendre leur maison de ville de 13,5 millions de dollars à New York pendant leur bataille de divorce. Leur prochaine audience est prévue pour le 15 décembre. Mary-Kate, 34 ans, aurait un accord prénuptial «à toute épreuve» avec Sarkozy, 51 ans. va.

Mary-Kate a tenté pour la première fois de demander le divorce en avril, alors que les tribunaux de New York étaient toujours fermés en raison de la pandémie de coronavirus. Le dépôt d’urgence a été refusé, de sorte que l’ancienne actrice de Full House a dû re-déposer quelques semaines plus tard. Dans sa demande de divorce, Mary-Kate a affirmé que Sarkozy l’avait expulsée de leur appartement loué à Gramercy parce qu’il n’avait pas renouvelé le bail de 29 000 $ par mois pendant la pandémie. Sarkozy a également déplacé son ex-femme Charlotte Bernard, leurs enfants et sa mère dans la maison de Long Island qu’il partageait avec Olsen, rapporte le Daily Mail. Elle a demandé à continuer à utiliser la maison de Long Island, la maison de Gramercy et une autre maison qu’ils partageaient sur East 49th Street à Manhattan.

Sarkozy et Mary-Kate n’ont pas commenté publiquement leur divorce. Cependant, une source a déclaré à E! Nouvelles en mai que leur désaccord sur le fait d’avoir des enfants peut avoir été un problème. Olsen «commençait à venir» à l’idée d’avoir un bébé et d’y penser sérieusement, «mais Sarkozy était« opposé »à l’idée, a expliqué la source.« Il avait l’impression d’avoir fermé ce chapitre de sa vie et n’a pas “Je ne veux pas y retourner”, a poursuivi l’initié. “Elle n’aimait pas l’idée de ne même pas être en mesure d’explorer la possibilité.”

Une autre source a déclaré que les personnalités de Sarkozy et Olsen se sont également affrontées. Sarkozy est “très sociable”, mais Olsen est “plutôt casanier” qui passe du temps avec “les amis dont elle est la plus proche”, a déclaré le deuxième initié. “Elle n’a pas besoin d’être sur le circuit social”, a expliqué la source. “Elle est très concentrée sur le travail et sa marque. C’est plus une priorité et ils n’étaient pas d’accord là-dessus.”