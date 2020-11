Un autre membre de la famille Duck Dynasty Robertson attend. John Luke Robertson, le fils du PDG de Duck Commander Willie Robertson, et sa femme Mary Kate McEacham-Robertson attendent leur deuxième enfant. Le couple est déjà parents de son fils John Shepherd, qui a fêté son premier anniversaire en octobre.

John Luke et Mary Kate ont partagé des photos d’un récent tournage, avec John Luke brandissant les photos échographiques. “Nous sommes incroyablement excités d’accueillir un autre doux bébé dans notre famille !!! Cette nouvelle vie est un tel cadeau pour lequel nous sommes si reconnaissants! Shep va être le plus gentil grand frère”, a écrit Mary Kate. John Luke, 25 ans, a simplement écrit: «Deuxième tour».

Le couple a reçu des centaines de messages de félicitations d’amis et de fans. “Félicitations !!! Peu sera proche de l’âge avec le paquet de joie de Sadie et Christian !! Quelle bénédiction”, a écrit une personne. “Ohmygosh, je suis tellement excité pour vous les gars !!” “Toi et Sadie êtes toutes les deux enceintes! Willie et Korie sont tellement excitées que je parie”, a écrit un autre.

La nouvelle passionnante du bébé survient après que le couple ait célébré le premier anniversaire de John Shepard le 15 octobre. Mary Kate a partagé un message réconfortant sur son fils sur son site Web The Little Duck Wife et a inclus plusieurs photos inédites du jour de sa naissance. «Je me suis assise avec l’intention de publier plusieurs fois et j’ai été simplement submergée par l’émotion de mon bébé qui grandissait», a-t-elle écrit. “Mais ici, je suis pour son premier anniversaire, je me sens bien et tellement incroyablement fier et heureux. Je me sens reconnaissant pour une année entière avec lui.”

Début octobre, la sœur cadette de John Luke, Sadie Robertson, et son mari, Christian Huff, ont annoncé qu’ils attendaient leur premier enfant. Plus tôt cette semaine, le couple a révélé qu’il attendait une petite fille. La grossesse n’a pas été facile pour Sadie, 23 ans, car elle a été testée positive pour le coronavirus pendant sa grossesse. Au cours d’un épisode de son podcast WHOA That’s Good, Sadie a révélé que ses symptômes comprenaient des maux de tête, une toux, des courbatures, une perte de goût et d’odorat et des difficultés à dormir. À un moment donné, sa gorge était «si rouge et en feu» et a qualifié les symptômes de «terribles».

Sadie a déclaré qu’elle avait également souffert de dépression, qu’elle n’avait jamais connue dans le passé. «Toute la douleur physique en plus de la solitude, de son isolement, vous fait ressentir cette dépression que je n’avais jamais connue auparavant», a-t-elle expliqué. “Je ne vais pas mentir, j’ai beaucoup pleuré. C’est vraiment une maladie noire.” Heureusement, Sadie s’est depuis remise du COVID-19.