Mary Kate Robertson, l’épouse de l’ancienne star de Duck Dynasty John Luke Robertson, se rapproche de sa date d’accouchement. Mary Kate a partagé un selfie miroir sur Instagram le 17 janvier, montrant sa bosse de bébé en pleine croissance. Le couple attend leur deuxième enfant, car ils sont déjà les parents de John Shepard, qui a fêté son premier anniversaire en octobre.

“Se rapprocher et se rapprocher de sa petite fille !!” Mary Kate a écrit sur Instagram, aux côtés des deux selfies et d’un emoji cygne. C’était la première fois que Mary Kate mentionnait publiquement le sexe du nouveau bébé, et la nouvelle a excité des centaines de ses abonnés Instagram. “D’une manière ou d’une autre, j’ai raté le fait que ce soit une fille,” a écrit un fan. “Félicitations! Les filles sont tellement amusantes. Être une mère des deux est ce qu’il y a de mieux”, intervint une autre.

John Luke, 25 ans, et Mary Kate ont annoncé qu’ils attendaient à nouveau en novembre. Ils ont partagé d’adorables photos du couple et de John Shephard ensemble, avec John Luke tenant les photos échographiques. “Nous sommes incroyablement excités d’accueillir un autre doux bébé dans notre famille !!! Cette nouvelle vie est un tel cadeau pour lequel nous sommes si reconnaissants! Shep va être le plus gentil grand frère”, écrivait Mary Kate à l’époque.

John Shepard est né en octobre 2019. Quelques semaines plus tard, Mary Kate a déclaré aux fans que le deuxième prénom de son fils figurait sur une liste de prénoms de bébé potentiels qu’elle avait écrits lorsqu’elle était au lycée. Après avoir entendu parler de la signification biblique de Shepard, elle est tombée encore plus amoureuse du nom. «J’adore les psaumes, en particulier le psaume 23 où Dieu est montré comme le berger, qui veille avec amour et pourvoit à ses brebis», écrivait Mary Kate à l’époque. «Puis après une saison particulière de souffrance, j’ai lu Hinds Feet on High Des endroits qui sont rapidement devenus un livre préféré car il illustre si bien la bonté de cœur du Seigneur pour nous en tant que berger. “

Mary Kate n’est pas le seul membre de la famille Robertson à attendre. La sœur de John David, Sadie Robertson, et son mari, Christian Huff, attendent leur premier enfant. Sadie a partagé une photo de sa bosse de bébé à 25 semaines de grossesse plus tôt cette semaine. Comme sa belle-sœur, Sadie attend également une petite fille. “Chaque petit coup de pied apporte tellement de joie dans ma vie! La grossesse est vraiment la chose la plus folle, mais aussi magique que cela ait été, il y a certainement eu des choses difficiles”, a écrit Sadie, qui a été testée positive au COVID-19 l’année dernière. Elle a ajouté plus tard: “Parfois, c’était épuisant, mais comme tout ce qui est difficile dans la vie, ce qui aide le plus est d’avoir du soutien et d’entendre les histoires d’autres personnes qui ont vécu des choses similaires.”