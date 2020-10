Le chanteur masqué a ramené les concurrents du groupe A mercredi soir. Ce groupe comprend Sun, Popcorn, Giraffe et Snow Owls. Pour l’un de ces candidats, leur temps sur le programme a pris fin lorsqu’ils ont été renvoyés chez eux. Après que tous les chanteurs aient joué, la girafe s’est retrouvée éliminée. Ils ont ensuite été démasqués et se sont révélés avoir été l’ancienne star de Beverly Hills 90210, Brian Austin Green.

The Masked Singer a été créé il y a seulement quelques semaines, mais sa quatrième saison se révèle déjà être une pour les âges. Le 30 septembre, l’émission a présenté l’une de ses éliminations les plus folles à ce jour. Au lieu d’attendre de voir qui serait éliminé, les Gremlin ont pris les choses en main après avoir chanté une interprétation de “Stand By Me” de Willie Nelson. Pour la première fois dans l’histoire de la série, l’une des célébrités masquées, qui a enfilé la tenue de Gremlin, s’est démasquée à la fin de l’épisode. Les juges – Robin Thicke, Jenny McCarthy, Nicole Scherzinger et Ken Jeong – étaient en train de partager leurs critiques lorsque les Gremlin ont commencé à essayer de retirer leur masque. Ils ont fini par enlever le masque et il a été révélé qu’ils n’étaient nul autre que Mickey Rourke, nominé aux Oscars.

Pensez-vous que l’une de ces dernières suppositions atteindra la vérité … ou #GiraffeMask est-il juste trop haut au-dessus des nuages? #TheMaskedSinger pic.twitter.com/eJas0NSK8Z – Le chanteur masqué (@MaskedSingerFOX) 8 octobre 2020

Dans les coulisses, l’un des producteurs de l’émission a demandé à Rourke pourquoi il voulait revêtir le costume de Gremlin. Il a répondu: «J’ai aimé parce que je voulais un costume amical – un gars sympathique et câlin. Je ne voulais pas que ce soit comme des fouets et des chaînes, tu sais? C’est quelque chose de différent de moi. Il a continué à dire à propos de la tenue violette de Gremlin: «J’adore ce costume. Celui qui a mis cela ensemble a fait un sacré travail. Ils devraient pouvoir le porter comme – combien d’heures l’ai-je porté aujourd’hui? ” Même s’il a fini par se démasquer à la fin de l’épisode, le retirant par la suite de la compétition, Rourke a admis qu’il “s’était amusé” pendant l’émission. Il a ajouté: “J’aime tellement la chanson. Le panel est vraiment cool. C’était vraiment très optimiste.” Alors que l’acteur continuait à l’expliquer, il voulait s’assurer que Nelson était fier de sa performance, comme il l’a dit en déchirant un peu, “Tout était à propos de mes sentiments pour Willie.”