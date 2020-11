M

ason Mount insiste sur le fait que la frénésie des dépenses estivales de Chelsea ne l’a jamais laissé craindre pour son avenir.

Mais bien que cela ait créé une concurrence intense pour les places à Stamford Bridge, le produit local Mount a insisté sur le fait qu’il relèverait le défi.

Il a déclaré: «Mon caractère et la façon dont je suis, je suis toujours prêt pour un défi et je veux me battre pour ma position. Je savais que le niveau des joueurs entrant était de classe mondiale, c’est ce que nous voulons dans ce club.

«Cette compétition nous permet tous de continuer et nous maintient à ce niveau élevé. Je n’étais pas inquiet pour les nouvelles recrues, j’étais ravi de jouer avec eux et de les rejoindre sur le terrain.

«C’est comme ça que ça marche en ce moment et c’est passionnant pour nous tous.»

Les affaires d’été de Lampard ont eu l’effet escompté, Chelsea étant actuellement sur une série de 11 matchs invaincus toutes compétitions confondues.

Mount a ajouté: «C’est un joueur brillant. J’ai déjà parlé de lui. Il entre dans l’équipe et il sait ce qu’il peut apporter avec son pied gauche de qualité. Il apporte quelque chose de nouveau à l’équipe, ce qui est génial pour nous.

Hakim Ziyech continue de briller pour Chelsea après une blessure et son transfert de l'Ajax

“Le gaffer parle toujours d’avoir la concurrence pour maintenir notre niveau élevé et Hakim est un joueur de classe mondiale qui arrive. Nous voulons que des joueurs de ce calibre arrivent et apportent beaucoup à l’équipe et nous aident à sortir, ce qu’il a certainement fait contre. Sheffield United.

«Nous avons toujours su au début de la saison qu’il serait difficile de cliquer tout de suite en tant qu’équipe alors qu’il y a tant de nouveaux joueurs qui arrivent sans autant de pré-saison.

“Mais maintenant, nous prenons cet élan et nous nous améliorons de plus en plus sur le terrain et sur le terrain d’entraînement, nous en apprenons de plus en plus les uns sur les autres. Et c’est ce que nous devons faire pour être une équipe gagnante.

«Nous sommes très proches en tant que joueurs et en équipe avec le staff. Nous avions juste besoin de temps pour nous réunir et prendre cet élan et je pense que nous le faisons en ce moment.

Une autre nouvelle signature à Timo Werner a marqué un cinquième but lors de ses quatre derniers matchs pour Chelsea contre Sheffield United, tandis que Thiago Silva a également marqué le pas avec son premier but depuis son transfert gratuit du Paris Saint-Germain.

Frank Lampard tient à minimiser les attentes face à un défi pour le titre de Chelsea

Chris Wilder affirme que Chelsea est désormais dans la même catégorie que Liverpool et ManchesterCity en tant que l’une des trois meilleures équipes du pays.

Mais Lampard essaie d’atténuer le battage médiatique croissant autour de lui.

“Nous devons faire nos preuves car l’écart est trop grand maintenant pour le niveau de cohérence avec deux des meilleures équipes du football mondial et de l’ère moderne en Premier League”, a-t-il déclaré. «Donc, nous devons comprendre où nous en sommes et être humbles à ce sujet.

«Nous sommes dans un beau moment ce week-end. C’est bien pour Chris de dire que nous avons bien joué, donc c’est frais dans tous nos esprits. Maintenant, c’est “pouvons-nous le produire régulièrement?” C’est notre prochaine question. Je ne me laisserai pas trop emporter.