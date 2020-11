F

Le rang Lampard dépensait beaucoup cet été – mais il était déterminé que ce ne serait pas au détriment de Mason Mount.

Le manager de Chelsea est convaincu que la star locale peut devenir l’un des joueurs stellaires du football européen. En tant que tels, les noms qui ont été autorisés à partir pendant le mercato sont aussi révélateurs que ceux qui sont arrivés. Ross Barkley et Ruben Loftus-Cheek étaient jugés excédentaires par rapport aux besoins, mais Mount n’allait nulle part.

Considéré comme l’animal de compagnie du professeur de Lampard par certains, le jeune homme de 21 ans apprécie la foi de son manager parce qu’il en a prouvé la valeur. Que ce soit à Derby ou de retour dans son club parent, Mount s’est imposé comme un joueur sur lequel son manager peut compter.

Et même face à une concurrence intense pour les places suite aux ajouts coûteux de Kai Havertz et Hakim Ziyech, en particulier, Lampard savait s’attendre à la bonne réaction de Mount.

Il était facile d’imaginer le milieu de terrain anglais devenir le gars de l’automne à Chelsea après l’arrivée de six signatures de marque pour un coût de 220 millions de livres sterling.

Havertz – sans doute la perspective la plus excitante du football allemand – semblait la plus grande menace pour les ambitions de la première équipe de Mount. Pourtant, Lampard a commencé Mount dans 10 des 13 matchs de Chelsea cette saison et a bricolé son système pour s’assurer qu’il joue un rôle de premier plan dans une équipe qui a maintenant l’apparence des prétendants au titre de Premier League.

En l’utilisant comme couverture pour le Ziyech blessé au début de la campagne, Mount a récemment été déployé en tant que No8 dans un 4-3-3 qui a inspiré les performances les plus complètes de Chelsea de la saison – y compris la victoire 4-1 de samedi contre Sheffield United. .

«J’ai toujours joué au milieu de terrain toute ma vie», dit Mount. «J’ai varié entre le genre de jouer un peu plus en avant dans une position 10. mais je me vois toujours comme un huit.

«Lorsque vous êtes dans le 10 ou lorsque vous êtes dans une position plus élevée, vous ne pouvez pas vraiment montrer cette capacité de passe ou vous voulez simplement essayer de créer et d’aller de l’avant et de marquer. Mais j’ai définitivement plus de temps à passer dans mon casier et vous pouvez le faire ressortir davantage lorsque vous jouez dans cette position huit.

Lampard a été particulièrement impressionné par la réponse de Mount à l’afflux de talents de classe mondiale à Stamford Bridge. Il n’y a eu aucun signe qu’il se retire dans sa coquille, essayant plutôt de relever le défi de prouver qu’il est digne de jouer à côté d’eux ou même devant eux.

«Toute votre vie à Chelsea, vous devez affronter des joueurs venant de toute l’Europe», a-t-il déclaré.

«Chelsea est un club où même à un jeune âge, ils accueillent des joueurs qu’ils ont repérés de différents pays, donc vous êtes toujours en compétition à travers les âges.

«Peu importe que vous débutiez chez les moins de 8 ans ou que vous soyez dans la première équipe et je pense que c’est un peu la beauté du club où la concurrence est si forte et cela fait ressortir le meilleur. des joueurs. Pour moi personnellement, ce que j’ai gagné au fil des ans avec ce genre de compétitivité et la volonté de continuer à travailler et de continuer à m’améliorer de plus en plus dans la formation en particulier, cela m’a été apporté depuis mon plus jeune âge.

«Donc, quel que soit le joueur qui entre, je serai toujours prêt à travailler dur et à me battre – que ce soit à l’entraînement ou dans les matchs ensemble, cela ne me dérange pas trop.

S’il gagne cette bataille au niveau du club, il fait de même sur la scène internationale, Gareth Southgate le choisissant devant Jack Grealish lors des deux derniers matches de la Ligue des Nations en Angleterre.

Mount insiste sur le fait que ce n’est pas un cas de l’un ou de l’autre.

«Je ne verrais jamais cela comme une rivalité», a-t-il déclaré. «Nous sommes deux joueurs différents et nous faisons des choses différentes, donc je ne considérerais jamais cela comme une rivalité.

«Nous sommes deux coéquipiers qui jouent pour le même pays. Nous voulons faire le meilleur les uns pour les autres, pour l’équipe et pour le pays également. Nous pouvons jouer dans différents rôles.

«Je regarde la façon dont il joue cette saison, il a été incroyable et nous voulons tous les deux apporter cela aux trois prochains matchs à venir.

«Sur Jack, vous savez ce qu’il peut faire, c’est un joueur de classe mondiale qui peut créer et marquer des buts et c’est ce dont nous avons besoin dans toute équipe d’Angleterre.»