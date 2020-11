La trilogie originale de Mass Effect obtient un remaster 4K et son arrivée sur PC, PS4 et Xbox One en 2021. Le jeu aura également des améliorations pour la PS5 et la Xbox Series X.

Au cours de la célébration de la journée N7, BioWare a annoncé Mass Effect Legendary Edition une compilation des trois premiers opus de la série d’action RPG du studio, sortie entre 2007 et 2012. Mass Effect Legendary Edition comprendra également tous les DLC pour un seul joueur ainsi que d’autres contenus dans le jeu. contenu tel que les armes et les armures. BioWare a également confirmé que la compilation sera optimisée pour les visuels 4K Ultra HD.

Il est important de noter, cependant, qu’il ne s’agit pas d’un remake complet mais de versions améliorées des trois premiers jeux Mass Effect avec l’accent mis par BioWare sur l’amélioration des jeux afin que les joueurs puissent découvrir l’opéra spatial épique. La compilation fait suite à des remasters similaires que l’éditeur de BioWare EA a publiés ces dernières années, notamment Burnout Paradise et Need for Speed: Hot Pursuit.

Bien qu’aucune date de sortie officielle n’ait encore été annoncée pour la compilation, les versions PS4 et Xbox One du jeu sont désormais en précommande sur Amazon et Best Buy.

Édition légendaire de Mass Effect

Une compilation des trois premiers jeux Mass Effect reconditionnés et optimisés pour les visuels 4K UHD.