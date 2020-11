Les Masters 2020 ont pris fin après quatre jours de golf passionnants. Près de 100 concurrents sont arrivés à Augusta National avec l’intention d’enfiler la veste verte, mais un seul a pu atteindre cet objectif. À la fin du week-end, Dustin Johnson est devenu champion et a remporté les premiers Masters de sa carrière.

Ce fut un week-end historique pour Johnson après être entré dans la compétition comme l’un des favoris pour gagner. Il est devenu le premier joueur de l’histoire à atteindre 20 coups sous la normale, le faisant avec un birdie au 15e trou. Son succès s’est poursuivi pendant le reste de la compétition. Johnson était imparable en route vers un score record de 268.

Notre Champion recommence. Félicitations à @DJohnsonPGA pour avoir remporté #TheMasters pic.twitter.com/lGcWUWhZfu – TOUR Championship (@playofffinale) 15 novembre 2020

“Performance sans faille. J’ai été témoin de la grandeur ce week-end. Vraiment époustouflé pour lui!” un fan a commenté après avoir regardé la performance historique. Plusieurs autres ont ajouté des messages similaires tout en félicitant le golfeur le mieux classé.

Il y avait plusieurs grands noms en lice pour la victoire au début du Masters 2020. Tiger Woods, le champion en titre 2019 faisait partie de ce groupe. Il n’était pas en pleine santé en 2020, mais de nombreux fans ont exprimé l’opinion qu’il rebondirait et obtiendrait la sixième veste verte de sa carrière.

Une autre option entrant dans le week-end était Jon Rahm. Le golfeur classé deuxième au monde est entré dans la compétition avec une cote de 11-1, juste derrière Bryson DeChambeau (8-1) et Johnson (9-1). Les fans ont continué à exprimer l’opinion qu’il gagnerait après avoir vu Rahm faire deux trous en un pendant les séances d’entraînement.

Rahm a bien performé dans l’ensemble, terminant son week-end à 10 sous la normale. Ce score était assez bon pour une septième place à égalité avec Brooks Koepka et Pan Cheng-tsung. Les trois hommes ont terminé le week-end dans le top 10.

Woods, en revanche, est entré dimanche avec une opportunité de remonter le classement. Il faisait partie des 20 meilleurs concurrents, mais avait un problème majeur au 12e trou. Woods a envoyé trois balles de golf dans l’eau et a terminé avec un total de 10 coups sur un trou.

Le golfeur décoré est monté au 12e, un Par 3, et a cherché à trouver le trou tôt. Cependant, un coup a rebondi sur le bord du green, a dévalé une colline et a atterri dans l’eau. Il a essayé à nouveau et a fait atterrir sa balle sur le green, mais elle a également roulé en bas de la colline et dans l’eau. Le troisième tir d’eau a eu lieu quand il a envoyé sa balle voler hors d’un bunker de l’autre côté du trou. La balle a traversé le green et est retournée dans l’eau. Woods a terminé le tournoi à égalité au 38e rang tandis que Johnson est devenu un champion.