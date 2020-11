UNE

La bizarrerie des heures de départ des Masters de jeudi voit le double acte le plus notable du golf de 2018 séparé par un seul groupe.

Mais le double acte “ Moliwood ” qui a balayé avec tant de véhémence les Américains dans la Ryder Cup – mémorablement couronné avec un clip de la paire se réveillant ensemble au lit le lendemain matin – a diminué en 2020 de différentes manières.

Les deux aimeraient profondément une résurgence au cours des quatre prochains jours.

La crise de Molinari a été la plus notable, son retour à Augusta d’autant plus important psychologiquement. C’est ici lors de la ronde finale l’an dernier qu’il a mené Tiger Woods dans le groupe final par deux coups avec seulement sept trous à jouer.

Mais après avoir trouvé l’eau les 12 et 15, il est tombé à une part de cinquième et n’a plus été le même joueur depuis.

À l’époque, il était le golfeur de forme du monde. Champion de l’Open l’année précédente, il avait remporté le championnat BMW PGA et, à quelques semaines du Masters, avait remporté le prestigieux Arnold Palmer Invitational.

Depuis Augusta, il n’a pas une seule fois terminé dans le top 10 d’un événement et a perdu 78 places pour se classer 85e au monde. Et plutôt que d’avoir un an pour réfléchir au nadir de son maître, la pandémie de Covid a prolongé ce temps de réflexion de sept mois supplémentaires.

Il y a des signes qu’il émerge. Une solide finition lors du précédent Houston Open lui a permis de terminer à la 15e place.

Francesco Molinari n’est plus le même joueur depuis l’effondrement de son Masters en 2019

«Cela semble beaucoup plus long qu’il y a un an et demi», a déclaré l’Italien, qui a déménagé de son domicile londonien à Los Angeles au milieu de la pandémie. «Il me manquait un peu de fermeture en attendant de revenir. Jouer à nouveau au cours m’aidera à comprendre ce qui s’est passé l’année dernière.

«C’est agréable d’être de retour. L’année dernière n’était pas la fin que je recherchais mais c’était quand même une très bonne semaine et je suis très fier d’avoir occupé ce poste à Augusta. Par la suite, je ne me suis pas suffisamment attribué la façon dont j’ai joué pendant quatre jours.

La baisse de Fleetwood a été beaucoup moins prononcée, moins victime d’une implosion de golf particulière. Au milieu de l’incertitude de Covid, il a d’abord choisi de ne pas revenir au PGA Tour quand il a repris et, quand il l’a finalement fait à la fin du mois de juillet, sa constance de golf habituelle n’était pas si proche.

Tommy Fleetwood a manqué de constance après son retour sur le PGA Tour, mais a impressionné en Europe cette année

Il n’y a eu qu’un seul top 30 aux États-Unis depuis la reprise, mais il a été soutenu en terminant deuxième, troisième et 13e de ses trois dates de tournée européenne de l’année.

Réfléchissant à sa progression vers Augusta, il a déclaré: «En ce moment, je le vois comme l’une de ces saisons banales que chaque joueur a vécues au cours de sa carrière. Vous devez accepter qu’il y aura des hauts et des bas. Cela dit, j’attends avec impatience cette semaine. »

Et comment Frankie et Tommy aimeraient à nouveau être le sujet de discussion du golf dimanche prochain.