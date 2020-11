P

lay a été suspendu le premier jour des Masters à peine 25 minutes après son démarrage en raison des conditions météorologiques défavorables à Augusta National.

Les départs du premier tour ont été initialement repoussés de 10 minutes jeudi en raison de l’obscurité après que les anciens champions Gary Player et Jack Nicklaus aient frappé leurs coups de départ de cérémonie.

“J’étais ravi qu’il fasse nuit parce que vous n’avez pas vu où le ballon est allé”, a plaisanté Nicklaus.

Moins d’une demi-heure de jeu était alors possible alors que la pluie s’abattait sur le célèbre parcours de Géorgie et avec la menace de la foudre présente.

L’américain Lucas Glover a lancé le tournoi dès le premier tee, le vainqueur de 1988 Sandy Lyle le faisant dès le 10e. Un manque de lumière du jour en novembre signifiait que les deux tees devaient être utilisés pendant les deux premiers jours pour permettre, espérons-le, que le jeu se termine à l’heure.

Malheureusement, les prévisions météorologiques de jeudi incluaient la possibilité de fortes pluies et d’orages isolés et la sirène a dûment retenti pour suspendre le jeu et rappeler les joueurs à la sécurité du club-house.

Après une attente de 11 ans, Tiger Woods a remporté son 15e championnat majeur et son cinquième titre à l’Augusta National en avril de l’année dernière, le joueur de 44 ans finissant un tir devant Dustin Johnson, Brooks Koepka et Xander Schauffele.

Près de 600 jours plus tard, Woods tentera une fois de plus de défier les chances mais le retard lui a rendu quelques faveurs, le numéro 33 mondial réussissant un meilleur match nul 37e en six événements depuis le redémarrage, dont le plus récent était un match nul pour la 72e dans un champ de 78 hommes pour sa défense du championnat Zozo.

“Je l’ai (soit) bien conduit, soit j’ai mal frappé mes fers”, a déclaré Woods. “Ou j’ai assemblé la frappe de balle et je n’ai pas bien réussi. Je n’ai pas rassemblé toutes les pièces et j’espère que ce sera cette semaine.”

Remarquablement, Woods n’a pas été au centre de l’attention dans la montée en puissance en raison des gros exploits de Bryson DeChambeau, qui s’est frayé un chemin vers une victoire de six coups à l’US Open en septembre.

“Je peux le frapper aussi loin que je veux, mais cela revient à mettre et à jouer ici”, a admis le n ° 6 mondial, qui partageait la tête après une ouverture de 66 l’an dernier avant de passer à la 29e place.

“Je dirai que j’essaie de regarder les choses car je suis toujours un outsider sur le terrain. N’importe qui peut gagner cette semaine. Il y a beaucoup de joueurs incroyables là-bas.”

Reportage supplémentaire de l’Association de la presse.