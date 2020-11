T

iger Woods a prouvé que ni l’âge ni un corps malade ne sont nécessairement un obstacle pour gagner les plus grands tournois du monde lorsqu’il est revenu d’Augusta avec le Green Jack il y a 19 mois.

À 43 et 47 ans respectivement, Paul Casey et Lee Westwood savent qu’ils sont dans leurs années crépusculaires, et leur forme de Masters l’année dernière suggérait à peine qu’ils poseraient des marqueurs aussi forts le premier jour cette fois-ci.

En 2019, Casey a tiré un 81, tandis que le tournoi se déroulait avec Westwood avec une télécommande à la main plutôt qu’un club de golf qui regardait dans le confort de son canapé à la maison.

Les deux ont évité de tomber sous le coup de la suspension anticipée du jeu d’hier, qui a laissé beaucoup de reprendre leurs premiers tours inachevés dès aujourd’hui, pour que Casey prenne la tête du club avec un 65 et Westwood trois tirs en arrière.

Westwood, cependant, est conscient de disparaître sans laisser de trace après avoir subi à deux reprises l’agonie de la deuxième place du Masters.

«J’ai tendance à bien jouer quand je joue beaucoup, et j’ai joué beaucoup plus que d’habitude récemment», a-t-il déclaré. «Je suis le genre de joueur qui se fraye un chemin vers la forme et je joue toujours bien, mais je ne fais pas vraiment quatre tours ensemble et je les termine vraiment.

en relation

Le Masters de cette année devait être celui où les jeunes gros frappeurs – notamment Bryson DeChambeau – se sont fait connaître. Cela pourrait s’avérer être le cas après que l’Américain se soit remis d’un départ difficile pour une manche de 70.

Mais de manière révélatrice, les premiers marqueurs ont été posés par l’ancien garde. Woods, à 44 ans, a terminé au niveau de Westwood tandis que même le vainqueur de 1987 Larry Mize s’est même mis dans le mélange avec sa propre ronde de 70.

(.)

Cela ne veut pas dire que Casey ne peut pas frapper longtemps, l’Anglais a même surpassé DeChambeau à la distance du tee à un moment donné avec une manche qui comportait un aigle et cinq birdies. Il correspondait à son meilleur effort dans les Masters et était le score d’ouverture le plus bas à Augusta en 39 ans.

Cela en soi était quelque peu ironique alors que la journée était censée être consacrée aux gros chiffres – la portée potentielle de 400 verges de DeChambeau et la frappe de balle de 200 mph.

Casey, le même âge que Woods avait remporté il y a un an, sait qu’il y a un long chemin à parcourir pour atteindre l’apogée de dimanche avec des conditions météorologiques défavorables qui devraient avoir un impact important.

Mais comme il l’a dit, «je connais ce terrain de golf mieux que quiconque. Mon premier remonte à 2004. J’ai été ravi de sortir ici. C’est un terrain de golf que j’aime jouer.

(.)

«J’ai travaillé très dur ces dernières semaines, j’ai des ampoules aux mains. Beaucoup de travail en peu de temps a porté ses fruits et s’est traduit sur le terrain de golf aujourd’hui.

Casey a été très vocal en admettant avoir lutté contre le manque de foule après la pandémie sur le PGA Tour, quelque chose qu’il s’attendait à ressentir encore plus vivement à Augusta. Et pourtant, il a trouvé hier une énergie à laquelle il espère s’accrocher lorsqu’il repart aujourd’hui.

«Le Masters a encore du buzz», dit-il. «Il y a une énergie et un peu d’ambiance. Il y a quelque chose à propos de cet endroit qui est encore spécial et je suis ravi d’être ici.

En revanche, Westwood, qui joue ici pour la première fois depuis 2017, a déclaré: «J’ai bien joué dans le passé, mais j’ai raté les deux derniers. Personne n’aime rester assis à la maison à regarder ce tournoi. Donc, c’est bien d’être de retour et de commencer par une belle manche.