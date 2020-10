Mat Fraser est officiellement l’homme le plus en forme de l’histoire des CrossFit Games. Il est entré dans la compétition de trois jours dans le but de bien performer, et il a démoli la compétition. Fraser a remporté 10 des 12 entraînements et a officiellement verrouillé son cinquième titre de façon dominante, brisant un lien avec Rich Froning et cimentant son héritage en tant que plus grand athlète que le sport ait jamais vu.

Fraser a mis une exclamation sur son titre lors de la longue et brutale séance d’entraînement de l’Atalanta. Cet événement consistant en une course d’un mile, 100 push-ups en poirier, 200 squats à une jambe, 300 pull-ups et une autre course d’un mile était la dernière occasion pour Noah Ohlsen, Samuel Kwant, Justin Medeiros et Jeffrey Adler de se battre pour les deux places restantes sur le podium. Pour Fraser, en revanche, ce fut un tour de victoire après avoir accumulé un avantage insurmontable. Il avait mathématiquement décroché son cinquième championnat record à la fin de samedi et n’avait besoin de terminer les épreuves que dimanche pour solidifier sa place dans l’histoire.

Le champion en titre a déclaré aux journalistes au début du week-end qu’il se sentait comme un outsider alors qu’il était l’homme que tout le monde poursuivait. Il a doublé ces commentaires lors d’une conférence de presse samedi, expliquant son état d’esprit. Fraser a déclaré qu’il s’entraînait tous les jours pour réaliser sa meilleure performance aux Jeux, mais il voyait également Ohlsen et les autres concurrents passer leur meilleure journée alors qu’il avait sa pire. La mentalité d’outsider a certainement fonctionné puisque Fraser a terminé les Jeux avec 545 points d’avance sur la deuxième place.

Alors que Fraser a remporté son cinquième titre, le quadruple concurrent des Jeux Samuel Kwant a obtenu sa première place sur le podium. Il est resté constant tout au long du week-end, a décroché sa première victoire en carrière et a remporté la médaille d’argent. Rookie de l’année Justin Medeiros a été à la hauteur du battage médiatique et a remporté une médaille de bronze.

Fraser a fait irruption sur la scène lors de son apparition de recrue aux Jeux CrossFit 2014. Il a affronté Froning, terminant finalement avec une médaille d’argent. Fraser est revenu aux Jeux un an plus tard, cherchant à gagner après que Froning se soit retiré de la compétition individuelle, mais il a terminé deuxième au classement général une fois de plus – cette fois contre Ben Smith – après avoir lutté pendant une épreuve particulière. La deuxième médaille d’argent consécutive et les luttes avec un objet étrange connu sous le nom de The Pig ont irrité Fraser, et il est parti avec l’intention de revenir encore plus fort.

L’homme le plus apte de l’histoire a montré son amélioration lors des jeux de 2016 et a entamé un règne de domination sans précédent. Il a remporté le Ranch Trail Run d’ouverture et est ensuite resté constant pour le reste de la compétition. Il a terminé le week-end avec 197 points d’avance sur Smith. Sa course s’est poursuivie en 2017 et 2018 avec une avance de 216 points sur la deuxième place puis une avance de 220 points. 2019 a été sa saison la plus difficile car Ohlsen a pris les devants dans la dernière journée, mais Fraser a fait un retour et a finalement remporté sa quatrième médaille d’or.

En 2020, cependant, Fraser n’a laissé aucun doute et a confirmé qu’il était le plus grand de tous les temps. Il a remporté les deux étapes des CrossFit Games pour décrocher son cinquième titre et le prix de 300 000 $. Il a également remporté sa 28e épreuve en carrière, la plus importante de l’histoire.