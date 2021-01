UNE

Le rsenal a engagé le gardien de Brighton Mat Ryan en prêt jusqu’à la fin de la saison.

Les Gunners recherchaient un nouveau gardien de but pour assurer la compétition à Bernd Leno, Alex Runarsson ayant du mal à performer cette saison.

Ils ont maintenant piqué pour Ryan, qui a glissé dans l’ordre hiérarchique à Brighton, et il les rejoindra jusqu’à l’été.

Le manager d’Arsenal Mikel Arteta a déclaré: «Nous connaissons très bien Mat grâce à ses performances avec Brighton ces dernières saisons et il apporte une qualité supplémentaire à notre équipe.

«Mat a une très bonne expérience en Premier League et a joué plus de 100 fois en championnat, ce qui nous profitera grandement sur et en dehors du terrain. Nous souhaitons la bienvenue à Mat à Arsenal et avons hâte de travailler avec lui cette saison.

Ryan rejoint Arsenal avec un pedigree de Premier League et une expérience internationale après avoir joué pour l’Australie.

Il a fait 124 apparitions depuis sa signature pour Brighton de la Serie A côté Valence en 2017.

Les Gunners n’ont pas la possibilité de rendre l’accord de prêt permanent, Ryan devrait retourner à Brighton cet été.

Le directeur technique d’Arsenal, Edu, a déclaré: «Mat est un gardien de but expérimenté, un talent éprouvé en Premier League et a également joué de nombreux internationaux pour l’Australie. Mat renforcera encore notre équipe avec son expérience et sa connaissance du jeu au plus haut niveau.

“Suite au récent transfert de Matt Macey à Hibernian, Mat offrira une très bonne compétition et un soutien positif à tous nos gardiens de but et nous avons hâte qu’il s’intègre rapidement dans la configuration ici à Arsenal.”

Ryan portera le maillot No33 à Arsenal et a été inscrit à temps pour faire ses débuts lors du match de quatrième tour de la FA Cup samedi à Southampton.

