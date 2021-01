L’Australien viendra et remplacera le gardien de but de premier choix d’Arsenal, Leno, avec Alex Runarsson pouvant être prêté.

Ryan est conscient qu’il a une tâche difficile à faire pour déloger Leno, mais il a juré de défier l’Allemand.

“Je n’ai jamais été un gardien de but où j’aimais m’asseoir sur le banc”, a déclaré Ryan sur le site officiel d’Arsenal.

«Je suis sûr que tous les gardiens le disent, mais je suis venu ici dans des circonstances où Bernd a manifestement fait un excellent travail pour le club depuis son arrivée et c’est un gardien de très haute qualité.

«Mais je crois aussi que j’ai montré cela dans ma carrière jusqu’à maintenant et je cherche à venir ici et à le pousser et lui me pousser. Comme je l’ai dit, nous essaierons de tirer le meilleur parti les uns des autres et de nous améliorer en tant qu’individus.

«Si nous pouvons faire cela, alors qui va avoir le feu vert le jour du match avec le nombre de matchs que nous avons dans toutes les compétitions dans lesquelles nous sommes encore en vie? Ce sera celui qui sera dans la meilleure forme et cela ne fera qu’aider l’équipe à mieux performer et à obtenir de meilleurs résultats, espérons-le.

«Je suis donc très impatient et impatient d’être ici et de me mettre au travail et de commencer à créer de beaux souvenirs en réussissant.»

Ryan est ravi d’avoir rejoint Arsenal après avoir révélé qu’il soutenait l’équipe alors qu’il grandissait en Australie.

«Il y a toujours une aura de surréalité dans tout cela, pour être honnête», a-t-il ajouté.

«Je suis vraiment fier, c’est génial et il est difficile de mettre en mots les émotions et le sentiment que cela devient une réalité.

«Tous ces matins quand j’étais jeune en Australie, je me levais pour regarder les matchs de la Ligue des champions et tout ça à quatre heures du matin quand j’avais l’école et ce genre de choses.

«Le soutien à l’époque de Thierry Henry et Dennis Bergkamp, ​​toutes ces sortes de choses, d’être ici me remplit d’un grand sentiment de fierté et de réussite.

«Je cherche juste à faire de mon mieux pour le club et à représenter le club de la meilleure façon possible et, finalement, à aider le club à obtenir plus de succès.»

