Les Badgers du Wisconsin ne joueront pas leur match contre les Nebraska Cornhuskers ce samedi. Mercredi, le Wisconsin a annoncé que l’équipe de football avait suspendu toutes les activités liées à l’équipe pendant au moins sept jours en raison d’un nombre accru de cas de COVID-19. Cela signifie que leur match contre le Nebraska a été annulé et qu’il ne sera pas reporté.

Comme mentionné par ESPN, 12 personnes du programme du Wisconsin ont été testées positives pour le coronavirus au cours des cinq derniers jours. L’entraîneur-chef Paul Chryst est l’une des personnes qui a contracté le virus et qui s’isole actuellement à la maison. “Ce matin, j’ai appris que j’avais été testé positif via un test PCR que j’ai passé hier”, a déclaré Chryst dans un communiqué. “J’ai informé mon personnel et l’équipe ce matin et je suis actuellement en isolement à la maison. Je n’avais ressenti aucun symptôme et je me sentais bien ce matin.”

Chryst est allé dire qu’il est “déçu pour nos joueurs et notre personnel d’entraîneurs qui ont mis tant d’efforts à se préparer à jouer chaque semaine”. Il a également déclaré que la sécurité des joueurs, des entraîneurs et du personnel est «la priorité absolue et j’appuie la décision prise de suspendre les activités de notre équipe». Le Wisconsin, la 9e équipe du pays, vient de remporter une victoire de 45-7 contre l’Illinois la semaine dernière. Le match contre le Nebraska était censé être le premier match à domicile des Cornhuskers, mais l’équipe attendra maintenant quelques semaines de plus avant de jouer son premier match de l’année au Memorial Stadium.

“Nous avons dit depuis le début que la santé et la sécurité de nos étudiants-athlètes, entraîneurs et membres du personnel passent avant tout”, a déclaré le directeur sportif du Wisconsin, Barry Alvarez, dans un communiqué. “Au cours des derniers jours, nous avons vu un nombre croissant d’étudiants-athlètes et de membres du personnel contracter le virus. Ce que nous devons faire est de suspendre les activités liées au football pendant au moins sept jours.”

Le Wisconsin et le Nebraska sont deux membres de la Big Ten Conference. En août, les Big Ten ont pris la décision de reporter le football et les sports d’automne en raison de la pandémie de COVID-19. En septembre, la ligue a décidé de jouer au football cet automne avec un calendrier de huit matchs sur une période de huit semaines. Le Pac-12 a initialement reporté le football mais redémarrera le 7 novembre. Les Big 12, l’ACC et la SEC jouent au moins depuis le mois dernier.