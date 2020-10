Les médias audio ont été une partie importante de nos vies depuis que les premiers journalistes ont fait irruption dans les foyers en 1920. Pendant un certain temps, on a supposé que les médias visuels et ensuite Internet seraient la mort du divertissement audio uniquement, mais il s’est avéré que cet obit était prématuré.

Le podcasting a apporté une nouvelle popularité à l’audio. Des lectures de livres aux reportages d’enquête en passant par les opinions politiques, les interviews et les productions théâtrales, les podcasts offrent un large éventail de divertissements et d’informations.

Et ce qui est encore mieux: le podcasting est une forme créative accessible à toute personne disposant d’un ordinateur, d’un microphone et d’une connexion Internet. Nous nous sommes entretenus avec Andrew Marino, ingénieur du son et producteur chez The Verge, pour savoir ce qu’il recommande à ceux qui veulent essayer cela également.

Ce qui suit sont les réflexions d’Andrew sur le podcasting et les outils qu’il préfère utiliser.

De quoi as-tu besoin

Les gens ont développé des podcasts de nombreuses façons différentes, car beaucoup d’entre eux commencent à différents niveaux. En son cœur, il s’agit d’une plate-forme multimédia indépendante de bricolage, bien que plus récemment, elle ait été cooptée par de plus grandes entreprises de médias issues de la radio.

Ce dont vous avez besoin pour commencer, c’est un microphone et une interface audio (un moyen d’enregistrer votre audio directement sur votre ordinateur). Une fois votre podcast enregistré, vous aurez alors besoin d’une station de travail audio numérique (DAW), qui est le logiciel que vous utiliserez pour éditer, mélanger et exporter votre podcast. Vous devez également avoir une certaine connaissance de la technologie du microphone, de l’enregistrement, de l’édition et du mixage pour que votre émission sonne au mieux.

Microphone

Electro-Voice RE20 Photo: Electro-Voice

Vous voulez surtout un microphone avec un diagramme polaire cardioïde. Cela signifie que c’est un microphone directionnel qui se concentre sur la capture de ce qui se trouve directement devant lui (votre voix) et tente de rejeter tout le reste (le reste du son du monde).

Le convertisseur numérique-analogique (DAC) intégré aux micros USB n’est généralement pas aussi performant qu’une interface audio autonome, donc en tant que professionnel, j’ai tendance à rester à l’écart des micros USB lorsque je le peux. Il vous limite également à une entrée, alors qu’un microphone plus professionnel n’est pas connecté à un DAC, ce qui vous permet de le brancher sur n’importe quelle entrée de microphone, d’une interface USB à une carte son dans un lieu en direct.

J’ai un Electro-Voice RE20; il y a aussi le RE27. C’est un microphone dynamique typique – il est pratiquement transféré de la radio au podcasting. C’est mieux pour l’enregistrement vocal. Je suis allé à l’école pour la musique, donc nous l’avons beaucoup utilisé pour enregistrer une batterie, mais si vous allez dans un studio de radio, vous verrez soit un RE27 ou un Shure SM7B. De nombreux podcasteurs utilisent le SM7B, mais il nécessite un préamplificateur (comme celui-ci) pour un niveau de signal optimal. Les RE20 et RE27 n’en ont pas nécessairement besoin.

Quand je suis sur le terrain, j’utilise un micro fusil de chasse: un long condensateur qui peut capter des sources plus éloignées. Beaucoup de gens utilisent un grand micro à condensateur pour la narration ou le chant dans les chansons et la musique, mais il ne devrait être utilisé que dans un environnement contrôlé comme un studio.

Interface audio

Focusrite Scarlett 2i2 Photo: Focusrite

Nous avons donné à nos podcasteurs de Vox Media qui enregistrent en dehors de nos studios une interface audio Focusrite Scarlett 2i2. C’est assez abordable et durable, avec un boîtier en métal. Cette interface USB offre deux entrées microphone ainsi que des sorties pour moniteurs; vous pouvez y brancher n’importe quel micro analogique. Il y en a des tonnes qui font cela, mais le Focusrite a un bon prix pour la qualité.

Édition

Adobe Audition

La prochaine étape après l’enregistrement de votre podcast est la phase d’édition. Même le podcast le plus minimal nécessite quelques modifications pour supprimer de l’espace inutile, ajouter de la musique, équilibrer les niveaux et corriger tout autre incident dans le processus d’enregistrement. Pour ce faire, la plupart des gens utilisent des logiciels appelés espaces de travail d’applications numériques ou DAW.

Il existe de nombreux DAW que vous pouvez utiliser pour éditer votre podcast; en fait, vous avez peut-être utilisé un DAW pour enregistrer votre podcast. J’utilise encore parfois un logiciel gratuit et open-source appelé Audacity pour effectuer des modifications audio rapides, et il est très populaire parmi les podcasteurs bricoleurs.

Audacity a été le premier logiciel que j’ai utilisé lorsque je me suis lancé dans l’édition car il est gratuit et très flexible. Il possède de nombreux effets et commandes intégrés que vous pouvez utiliser simplement en le téléchargeant, tels que le changement de hauteur, la compression, l’égalisation (EQ) et l’édition multipiste. Ce n’est pas aussi flexible que d’autres logiciels, mais vous pouvez toujours éditer tout un podcast avec.

Mais si certaines DAW sont gratuites, celles pour lesquelles vous payez ont tendance à offrir des outils d’édition plus détaillés et des effets de meilleure qualité sonore. Je suis capable de travailler plus rapidement, plus efficacement et je suis plus flexible lorsque j’utilise une DAW plus professionnelle comme Avid Pro Tools ou Adobe Audition.

J’utilise Avid Pro Tools pour l’enregistrement, mais pour l’édition, j’utilise principalement Adobe Audition. D’après mon expérience en utilisant les deux DAW, le flux de travail est plus rapide pour l’importation et le mixage de clips, et l’édition est beaucoup plus efficace. Pro Tools est davantage basé sur un système analogique pour la musique et préféré par la majorité de mes collègues, mais pour le podcasting long, je vais utiliser Audition.

Je recommanderais également d’utiliser des plug-ins logiciels audio pour vous aider dans le processus de mixage. Une grande partie du mixage de podcast consiste à ajuster et à contrôler les niveaux des microphones de chacun. La société Waves propose des bundles abordables et des plug-ins individuels pour la compression dynamique, l’égalisation, la réverbération, à peu près tout type de modulation que vous souhaitez.

Quelque chose que j’utilise beaucoup cette année est le logiciel de réparation audio RX 7 d’iZotope (ils sont à la version RX 8 maintenant). Puisque tout le monde – y compris les animateurs de nos émissions – enregistre à la maison, il est parfois difficile de contrôler l’environnement audio à distance. Je fais beaucoup de «débruitage» pour éliminer le bruit de la climatisation, le bruit de la rue, etc. J’utilise aussi «de-plosive» (surveillez vos «P») et «de-clipping» (surveillez vos niveaux), qui ont amené la qualité des enregistrements à nos normes.

Distribution

Feeder Photo: Logiciel réinventé

Pour la plupart, les podcasts peuvent être distribués à travers le monde magique d’un flux RSS. C’est une technologie plus ancienne en termes d’Internet, mais l’un des rares médias qui tire encore vraiment parti du Web ouvert, c’est pourquoi je l’adore. Lorsqu’un auditeur utilise une application de podcast, cette application récupère généralement le flux de votre RSS, qui contient des fichiers audio de votre émission ainsi que d’autres données telles que votre titre, votre pochette d’album, votre description, etc.

Pour mon podcast personnel, j’ai configuré un serveur Amazon S3 et édité le flux via un éditeur RSS appelé Feeder, qui est assez simple. J’ai choisi cela simplement parce que c’était l’option la moins chère. Vous payez pour l’espace serveur, donc si vous démarrez un podcast et que vous n’avez pas beaucoup d’auditeurs, vous ne payez presque rien pour héberger le podcast. Cependant, vous devez être un peu technicien et ce n’est pas automatiquement sécurisé. Les plateformes de podcast comme Spotify et Apple recommandent que votre serveur d’hébergement prenne en charge SSL (Secure Sockets Layer), qui vous permet de générer un flux RSS HTTPS.

Si vous voulez quelque chose de plus convivial, il existe d’autres services qui exploitent des serveurs pour les flux RSS de podcast et vous permettent simplement de télécharger votre audio et les informations pertinentes; vos podcasts seront publiés sur les différentes plateformes de podcast. Ils offrent également des services tels que l’analyse et la monétisation. Certains services d’hébergement populaires incluent PodBean, Spreaker, Anchor et Libsyn.

Dernier conseil

Ne soyez pas submergé ou intimidé par le reste de l’industrie. Le podcasting en est encore à ses balbutiements et était destiné au peuple. Tout le monde peut faire un spectacle et c’est merveilleux! Faites votre émission sur ce que vous voulez en faire et ne vous inquiétez pas d’essayer de ressembler à d’autres émissions. C’est un médium merveilleusement créatif et vous devriez en profiter.