orgeusement léger et aérien, le dernier EP de Matilda Mann oscille en douceur entre le chagrin et l’évasion bubblegum. Les paroles occupent le devant de la scène, mais la voix de Mann ressemble plus à un souffle de nuage flottant sur chaque morceau, soutenu par une production sobre et une guitare mielleuse.

Il y a un charme chaleureux et facile à l’écriture de chansons, mis en valeur par le talent naturel de ce jeune de 20 ans pour la narration. Les tropes du chagrin chez les adolescentes sont tous là, mais pétillent d’esprit et de l’urgence d’être jeune. Le Japon a été écrit comme une réponse ironique à Gossip Girl; Volée dans un rapide éclair de tristesse alors qu’elle était assise sur son lit à l’âge de 18 ans. Happy Anniversary Stranger, quant à elle, est une ode bien trop relatable à un engouement secret à l’arrêt de bus. Cette brutalité et cette simplicité façonnent vraiment le disque, le laissant quelque part entre pop de chambre et ironique, folk de Laura Marling-esque: sans hâte, venteux et sage au-delà de ses années.

La production semble complètement dépouillée, en particulier dans le cas de Robbed, qui ne commence que par un crépitement lent et un chant d’oiseau en sourdine. Le Japon est un autre médiator lo-fi agréablement non poli, qui flotte doucement sur les vagues de guitare acoustique. Paper Mache World est l’ajout le plus rock au mix, clôturant le disque sur une note toujours un peu plus granuleuse qui est toujours en accord avec le reste de l’album.

Cette production minimale laisse beaucoup d’espace pour les délicieuses voix de Mann, qui remplissent les coins de chaque morceau comme une bouffée de fumée dans une pièce vide. Douce mais assurée, sa prestation porte le poids de chaque chanson, liant les fils de l’album ensemble. La voix de Mann, légère comme une plume mais avec un souffle satisfaisant, pourrait être comparée à de jeunes contemporains tels que Billie Eilish ou Phoebe Bridgers – seulement avec une touche plus ouest de Londres dans le mélange. Et avec deux excellents EP à son actif, qui sait où elle ira à partir de là.