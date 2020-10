Matt Blair, ancien secondeur des Vikings du Minnesota qui est membre de la bague d’honneur de l’équipe, est décédé jeudi, a annoncé l’équipe. Il avait 70 ans. Blair a passé toute sa carrière avec les Vikings et a atteint le Pro Bowl six fois.

“Matt Blair était une grande présence aux événements des Vikings et un coéquipier formidable longtemps après avoir joué. Il incarnait le meilleur de ce que signifie être un Viking”, a déclaré le propriétaire des Vikings, Mark Wilf, dans un communiqué. “Matt est un joueur du Ring of Honor dont l’héritage vivra pour toujours avec la franchise et dans la communauté qu’il aimait.”

Blair a été repêché par les Vikings au deuxième tour du repêchage de 1974. Il a passé 12 saisons dans la NFL et a commencé 130 des 160 matchs de saison régulière auxquels il a joué. Blair a récolté 1 452 plaqués en carrière, le deuxième plus grand nombre dans l’histoire de l’équipe. Blair est devenu un partant en 1976 et a continué à atteindre le Pro Bowl chaque saison de 1977 à 1982. Il a également obtenu une sélection All-Pro First-Team de l’Associated Press en 1980. L’ancien de l’Iowa State détient le record d’équipe pour le plus de coups bloqués (20) et a plus de sacs (23) et d’interceptions (16) qu’un autre secondeur de Vikings histoire.

“En plus d’être un athlète et un joueur formidables, Matt était un homme meilleur”, a déclaré l’ancien secondeur des Vikings Studwell. “Il était intelligent, travaillait dans son métier et a tout donné pour l’équipe. C’était un coéquipier formidable et amusant à côtoyer. Il a pris son travail très au sérieux mais a eu une belle vie loin du football. Je suis triste de le voir partir. . ”

Blair a joué sous l’entraîneur-chef Bud Grant qui a mené l’équipe à quatre apparitions au Super Bowl. Blair a joué dans deux Super Bowls et Grant a parlé de son ancien joueur au Des Moines Register. S’il n’avait pas été blessé à l’université, pas de doute, il aurait été l’un des trois meilleurs joueurs sélectionnés au repêchage “, a déclaré Grant qui était l’entraîneur jusqu’à la fin de la saison 1985.” Mais Matt s’est blessé au genou. à l’université et je ne pense pas qu’il ait jamais complètement récupéré. Il l’a fait réparer chirurgicalement, mais il n’a jamais eu la même souplesse. ”

La cause de la mort de Blair n’a pas été révélée, mais Blair se bat contre la démence depuis quelques années. “Il souffrait depuis un moment, alors je suppose que c’est peut-être une bénédiction déguisée”, a déclaré Studwell au Minneapolis Star-Tribune rapporté par ESPN. “Mais c’est encore trop jeune. C’est un triste jour.”