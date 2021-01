La star d’Alaskan Bush People, Matt Brown, s’est récemment rendue sur Instagram pour lancer un appel à l’unité dans un message de Noël inspirant. Dans le post, Brown a partagé une photo de lui-même portant un chapeau de Père Noël tout en “regardant la ville d’où” il vit. Il y a un beau sapin de Noël vert à côté de lui, tout illuminé d’une guirlande de lumières blanches.

Dans la légende de l’article, Brown a déclaré qu’il “pensait à mon pays et au monde, c’est tellement tout à la fois, et en même temps, on a l’impression que des années, une pandémie mondiale, du racisme, des meurtres, des incendies, des tempêtes, pays divisé, et mensonges… tant de mensonges. ” Brown a poursuivi en disant: “Je vois 2 grands arbres de Noël et une étoile de Bethléem par la fenêtre. Cette période de l’année, je célèbre la naissance de l’enfant Jésus. Je montre également du respect pour les non-chrétiens qui célèbrent leur foi à cette période de l’année en en utilisant un message comme «Joyeuses Fêtes» à moins que je ne connaisse les personnes que je salue, cela ne fait pas de moi un chrétien, cela montre simplement que je ne suppose pas que nous sommes tous pareils. Et devrions-nous tous être pareils ? “

Brown a poursuivi: «Donc, si je pouvais faire passer un message au monde maintenant, je transmettrais le message de Jésus que nous devons aimer, veiller sur nos voisins et faire la paix avec nos voisins de manière respectueuse et indulgente. Jésus était tout est d’être cool avec nos voisins. Le conflit est inévitable dans toute relation après assez longtemps. “

Concluant son message, Brown a écrit: “Nous pouvons y parvenir si nous travaillons ensemble, en regardant vers l’avenir au point où nous pouvons tous obtenir ce dont nous avons besoin pour vivre ensemble avec une vie heureuse, saine et libre! Joyeux Noël mes amis! Et Bonnes vacances. Que Dieu nous bénisse tous! “

Brown n’a pas été très actif sur les médias sociaux ces derniers temps, probablement en raison d’accusations d’agression sexuelle qui ont fait surface en septembre. Son dernier message sur Instagram avant cela était une photo qu’il a dessinée, qui a été partagée en août. La dernière fois que Brown a partagé une photo de lui-même, c’était en juillet. Sur la photo, il pouvait être vu au milieu d’une brousse d’herbes hautes et de mauvaises herbes.

“J’espère que tout le monde passe une bonne journée là-bas”, a écrit Brown dans la légende du message. «Si cependant votre journée se déroule mal, souvenez-vous – n’abandonnez jamais! Ne vous abandonnez jamais! Je crois en vous! Que Dieu vous bénisse. Il a ensuite ajouté: “Ps. Assurez-vous de porter un masque autour des autres.”