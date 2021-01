La star de «The Bourne Identity» a acheté ce manoir de style retraite il y a environ 8 ans pour 15 millions de dollars. S’il trouve un acheteur, il empoche un incroyable bénéfice de 6 millions de dollars!

Construite sur un terrain inégal de plus de 4000 pieds carrés dans le quartier exclusif du front de mer de West Los Angeles, la maison massive offre une surface habitable de 1254 pieds carrés, comprenant 7 chambres et 10 salles de bains.

Conçu par Grant Kirkpatrick de KAA Design, il présente une architecture placide avec des éléments artisanaux et organiques, qui bénéficie d’une grande intimité car il est caché derrière une haute haie et une végétation abondante.

Le thème central du manoir est le mélange soigneux de bois chaleureux et de pierre, qui crée en un le sentiment d’être dans un paradis tropical, plutôt que dans le sud de la Californie.

À l’intérieur, il possède un atrium central avec un plafond voûté en acajou de 10 mètres de haut et un salon / salle à manger décloisonné avec des murs en verre et des baies vitrées.

Le divertissement est garanti avec une table de billard professionnelle, un bar, un bureau, une salle de sport, une salle de projection et une salle de dégustation et de stockage de vins.

Sa cuisine exquise offre d’élégants comptoirs en marbre blanc, des armoires en acajou personnalisées et une gamme coûteuse d’accessoires culinaires haut de gamme, à côté desquelles se trouvent la salle à manger décontractée et la salle familiale où d’immenses fenêtres offrent une transition transparente vers l’arrière-cour.

Matt et sa femme, Luciana Barroso, ont partagé la suite principale détendue et luxueuse, qui comprend une terrasse privée avec une vue enviable, une salle de bain spacieuse avec une salle de massage et non pas un mais deux immenses dressings.

À l’extérieur, la cour arrière comprend une aire de jeux pour enfants, une piscine rafraîchissante avec jacuzzi.

Apportant une touche de sérénité, le jardin de méditation dispose d’une cascade, d’un étang à koi et d’un grand pavillon extérieur, qui contient un salon et une salle à manger pour les réunions en famille et entre amis.

Tout près de Matt, également à Pacific Palisades, se trouve la maison de son meilleur ami, Ben Affleck.

Mais pourquoi l’acteur de 50 ans serait-il prêt à abandonner ce paradis terrestre?

Certaines rumeurs indiquent que Matt Damon a l’intention de déménager en Australie et d’y passer le plus clair de son temps avec sa femme et ses 3 filles. En fait, il passe beaucoup de temps à Byron Bay, une belle ville de surfeurs remplie de célébrités comme Chris Hemsworth et Zac Efron.

D’autre part, il y a d’autres rumeurs selon lesquelles le couple Damon-Barroso envisage de déménager à New York, puisqu’en 2018 ils ont acheté un condo en duplex de 575 m² à Brooklyn, pour près de 17 millions de dollars.

La seule chose que l’on puisse dire avec certitude, c’est qu’ils passeront une bonne partie de 2021 en Australie. La semaine dernière, ils sont arrivés en avion privé et purgent actuellement la période de quarantaine, se préparant à commencer le tournage du prochain film “Thor”.

Continuez à profiter du reste des images de cette magnifique propriété.