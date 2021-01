UNE

merica chérit ses traditions, et une inauguration présidentielle est l’une des plus sacrées. C’est un sacre démocratique qui permet au nouveau commandant en chef de relancer l’idée de l’Amérique, de donner le ton et de faire les grandes promesses pour la prochaine administration, tout en rappelant au public l’exceptionnalisme de l’Amérique.

Il y a quatre ans, Donald Trump, le candidat du chaos devenu président du chaos, a prononcé un discours qui a fait tomber les mâchoires. L’ancien président George Bush assis dans l’auditoire a dit ce que nous pensions tous: «c’était une merde bizarre». Trump a parlé de carnage en Amérique, alors que la plupart des Américains ne pouvaient pas le voir.

Quatre ans plus tard, la vision de Trump est devenue une prophétie auto-réalisatrice. La prise d’assaut du Congrès a été un appel au réveil pour l’Amérique. Cela a persuadé certains des partisans les plus fidèles de Trump que le président sortant était allé au-delà des limites de l’Amérique polie. Au cours de ses quatre années à la Maison Blanche, Trump a piétiné les subtilités et les coutumes de la présidence américaine. Il a évité le mantra rhétorique du bipartisme et de l’unité. Et lors des dernières élections, 74 millions d’Américains l’ont encore fait.

Comme Trump l’a dit de façon inquiétante, il a fait ses adieux à Washington avant de se lancer dans Airforce One pour une dernière fois: je reviendrai sous une forme ou une autre. L’homme qui a saisi le Parti républicain sous la ceinture et l’a serré fort a toujours un énorme soutien. Il reste le deuxième candidat le plus populaire de l’histoire américaine.

Le président Biden devra s’attaquer aux maux dont Trump a amplifié et dont il était le symptôme. Malgré tous les discours sur l’unité et la guérison, ce sera le plus grand défi de la nouvelle administration qui peut contrôler les deux chambres du Congrès et la Maison Blanche, mais le fait avec une marge plus mince qui pourrait s’évaporer aux prochaines élections de mi-mandat en moins plus de deux ans.

L’Amérique est prise dans une roue de hamster d’élections permanentes. C’est épuisant et ne permet pas un gouvernement stable ou concluant, mais cela garantit un partage des pouvoirs.

Au fil des ans, j’ai été témoin de cinq inaugurations présidentielles. J’ai piétiné la neige pour le deuxième de Bush. Je me suis figé avec un million de personnes pour assister à la première d’Obama. J’ai enlevé ma veste pour le deuxième d’Obama quand le temps était inhabituellement clément. J’ai marché avec la foule, la colère et l’exaltation de la prestation de serment de Donald J. Trump. Il y avait des différences nuancées en dehors de la météo. La taille de la foule variait. Les attentes aussi.

La première inauguration d’Obama a amené Hollywood en ville. Les bals d’inauguration ressemblaient à une after aux Oscars. Cette fois, c’était différent. La combinaison du couvre-feu et de Covid avait créé des absences flagrantes. Les gens avaient disparu. Les devantures des magasins étaient toutes fermées. La ville du verre, du chrome et du granit était devenue un parc à thème de contreplaqué et de remparts en bois contre les barbares redoutés.

Mon restaurant Sushi préféré sur M Street m’a rassuré avec de la peinture noire griffonnée sur du contreplaqué: nous sommes ouverts. Puis a donné un numéro de téléphone à sonner, ce qui aurait pour conséquence que quelqu’un ouvre une porte dans la façade en bois et prend une commande. Pourquoi s’embêter?

Le maire de Washington DC a exhorté tout le monde à rester à la maison et à tout regarder à la télévision. Les grandes avenues de la capitale étaient barricadées comme si elles s’attendaient à une invasion. Le centre de la capitale nationale était occupé par 25 000 soldats de la Garde nationale lourdement armés venus de tout le pays. Certains d’entre eux étaient nerveux. D’autres lounge pour les photos. Mais voir la ville aussi vide qu’une ville fantôme était bizarre.

Les quelques personnes dans les rues qui ne portaient pas d’uniforme de combat portaient leurs masques, s’évitaient et élevaient à peine la voix. La peur des gouttelettes et l’apparat présidentiel ne correspondent pas. C’était tout aussi étrange de voir le public socialement distancé de Capitol Hill, espacé comme s’il passait des examens scolaires. Je sais que c’est devenu la nouvelle norme, mais imaginez simplement y revenir dans quelques années. Vous vous gratterez la tête et vous vous demanderez: qu’est-ce que je prenais?

En fin de compte, il n’y a pas eu de violence. Les séditionnistes n’ont jamais marché sur Washington. Les autres capitales américaines étaient également entourées de grillage et de troupes. Rien de tout cela ne s’est avéré nécessaire. Pas encore. Mais vous pouvez voir à quel point les autorités étaient inquiètes. C’était la prise de tempête scandaleuse de Capitol Hill le 6 janvier. Un garde national m’a dit qu’il avait attendu six heures ce jour-là avant d’être déployé. A Washington DC, les ordres de déploiement de la garde nationale sont donnés par le gouvernement fédéral, c’est-à-dire par le président.

Une grande partie du procès de Donald Trump au Sénat se concentrera sur cette même question: l’administration a-t-elle été lente à agir? Si cela peut être prouvé, et si les sénateurs républicains perdent leur peur des électeurs de Trump – un grand si – alors le 45e président pourrait en effet entrer à nouveau dans l’histoire en tant que premier commandant en chef à être effectivement condamné par le Sénat et donc empêché d’exercer ses fonctions. jamais.

Je soupçonne que privé de Twitter et Facebook, Donald Trump s’habituera assez rapidement à la retraite. L’homme qui peut à peine regarder au-delà du miroir a surtout besoin d’attention et de pertinence. Peut-être voudra-t-il avoir sa propre émission sur Newsmax, le réseau qui a déjoué Fox. Peut-être qu’il prendra la radio de l’amant Rush Limbaugh quand il prendra finalement sa retraite. Je ne peux pas le voir retourner dans l’immobilier et les casinos. Il a eu trop de plaisir et de profil au cours des quatre dernières années.

Je suppose que Trump passera la plupart de son temps en Floride à travailler sur son handicap et à sortir des bunkers de sable. Ses enfants, qui ont droit aux créatures de l’Upper East Side de New York, ne pourront probablement pas montrer leur visage sur la Cinquième Avenue de si tôt. Ils ont été évités par leurs amis. L’Amérique polie a tourné le dos aux atouts avec dégoût.

Mais l’Amérique reste le pays des secondes chances, même pour les Trump. Cette nation est dans un état constant de réinvention et de renouvellement.

Lorsque George W. Bush a quitté la Maison Blanche en tant que président le plus impopulaire de l’histoire récente, un autocollant a commencé à apparaître sur les voitures de DC: W. Me manque-t-il encore? C’était une blague. Aujourd’hui c’est vrai. Bush junior, l’homme qui a commencé la guerre en Irak et qui a voyagé de Johnny Walker à Jésus-Christ est maintenant manqué en tant qu’adulte désigné. Que faudra-t-il à Trump pour que des personnes autres que sa famille et ses partisans les plus fervents le manquent?

Tous les yeux seront désormais tournés vers le président Biden et son équipe. Ce sont des gens intelligents et raisonnables, scolarisés et même meurtris par l’administration Obama. Mais ils auront tenu leurs promesses d’unité. Ils doivent faire face à la pandémie, aux malheurs économiques, et restaurer la réputation de l’Amérique à l’étranger et l’estime de soi chez eux sans se venger. Ce ne sera pas facile.

Mais si quelqu’un peut ressentir la douleur de l’Amérique et conclure des accords au Congrès, c’est Joe Biden, 78 ans, le dernier homme debout d’une Amérique qui a peut-être disparu pour de bon. Ce ne sera pas aussi excitant ou exaspérant. Mais ce sera nécessaire et nous devons lui souhaiter bonne chance. Ce qui se passe à Washington n’a pas tendance à rester à Washington.

Matt Frei est rédacteur et présentateur Europe de Channel 4 News