Cette semaine, le représentant de la Floride, Matt Gaetz, a perturbé Twitter avec ses tweets flirty dirigés contre Tiffany Trump. Cela a commencé lorsque Gaetz a utilisé un emoji aux yeux de cœur pour répondre à une photo de la fille du président mercredi. Alors que les adeptes se plaignaient des connotations du tweet, Gaetz a doublé.

Gaetz et Tiffany ont eu un échange coquin mercredi, quand elle a posté une photo d’elle-même avec un emoji de cœur pour la légende. Gaetz a répondu avec une série d’émojis, et Tiffany a semblé rendre la pareille avec plus d’émojis. Dans l’ensemble, cette conversation tacite a frappé la plupart des téléspectateurs comme séduisante, et ils n’aimaient pas la voir jouer en public – voire pas du tout.

🔥❤️😍👍 https://t.co/IacJv4RydW – Matt Gaetz (@mattgaetz) 12 novembre 2020

Une partie du problème, à en juger par les plaintes, est l’avantage politique que Gaetz pourrait tirer d’un flirt avec Tiffany. Gaetz est un fidèle soutien du président Donald Trump – même décrit dans un rapport de Mashable comme un “sycophant” – donc cet échange a semblé à certains comme sa tentative d’entrer dans le récit de la famille de télé-réalité.

Il y a aussi, bien sûr, la différence d’âge entre les deux. À 38 ans, Gaetz a onze ans de plus que Tiffany, 27 ans, et beaucoup n’aimaient pas le ton qu’il prenait avec une femme plus jeune, en particulier celle qui est en droit et pourrait bientôt chercher un emploi dans son champ.

Au cours de sa carrière politique jusqu’à présent, Gaetz a suscité la controverse pour son travail en politique, y compris ses tentatives de re-criminaliser le cannabis, son déni de la science du changement climatique, sa tentative d’abroger les adoptions par des couples de même sexe et sa forte opposition au contrôle des armes à feu – même après la fusillade de l’école de Parkland, en Floride. Gaetz a également attaqué la loi sur les soins abordables, s’est publiquement opposé à l’enquête du conseiller spécial sur l’ingérence de la Russie dans les élections de 2016 et a été critiqué pour divers aspects de sa rhétorique sur l’immigration.

Tout au long de tout cela, Gaetz a souvent menti pour soutenir ses positions politiques. Le site Web de vérification des faits PolitiFact a constaté qu’environ 40 pour cent des déclarations de Gaetz qu’ils ont vérifiées étaient «pour la plupart fausses» et 30 pour cent étaient carrément «fausses».

Gaetz est une cible courante de critiques sur Twitter, et cette semaine, sa vie personnelle est entrée plus que jamais dans l’équation. Voici un aperçu de la réaction de Twitter à sa fliratation avec Tiffany Trump.

Privé

veuillez apporter ceci aux DM. laissez-nous en dehors de cela. – Brittany Van Horne (@_brittanyv) 12 novembre 2020

Certains utilisateurs ont supplié Gaetz et Tiffany de prendre cet échange non verbal dans un chat privé, comme des messages directs sur Twitter ou même simplement des SMS. Indépendamment de ce qu’ils pensaient du flirt, ils voulaient en être exclus.

Gênant

Quelqu’un d’autre a-t-il lu ceci dans la voix de Rudolph le renne au nez rouge? pic.twitter.com/8WCSkNyLe5 – Rita Armstrong (@SwearengenMaude) 13 novembre 2020

En supposant que Gaetz flirtait avec Tiffany dans ces messages, de nombreux commentateurs ont remarqué qu’il était complètement mauvais dans le processus. Certains l’ont comparé à d’autres flirts maladroits pour référence.

Atout

Tu sais qu’il aime ton père plus que ton père ne t’aime, non? – Paul Trampe (Florida District 1) (@PaulTrampe) 12 novembre 2020

Matt souhaite de tout son cœur qu’il puisse être le plus grand garçon de Papa Trump et ici, dans son fantasme, il a trouvé le moyen de le faire. – Équipe e-sport de l’armée de la RPDC 육군 온라인 게임 팀 (@lacroisoiboi) 12 novembre 2020

Certains commentateurs ont fait valoir que Gaetz utilisait ces interactions comme un moyen de se rapprocher du président, tandis que d’autres pensaient que Tiffany faisait de même.

Tiffany

Jésus, @TiffanyATrump est tout aussi batshit que tous les autres. Je n’ai pas vu cela venir. https://t.co/JH0rXr0lJQ – Maman mal à la bouche 😷 (@IamNurseTrish) 14 novembre 2020

Puisque Tiffany a tendance à rester à l’écart des projecteurs, certains supposent qu’elle ne veut rien avoir à voir avec l’administration de son père, contrairement à ses frères et sœurs plus âgés. Beaucoup de ces personnes ont vu leur opinion sur Tiffany abaissée simplement par son association avec Gaetz.

Membre du Congrès

la façon dont ce mf excité est le représentant de mon état je suis mal – first-mate prance (@bocxtop) 12 novembre 2020

Indépendamment de sa politique, certains commentateurs ont déclaré qu’un comportement comme celui-ci rendait plus difficile la prise de Gaetz au sérieux en tant que représentant du Congrès en général. Ils ont déploré la vulgarisation des médias sociaux en politique.

