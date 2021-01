Le secrétaire à la Santé a déclaré qu ‘«il existe des preuves dans le domaine public, bien que nous ne soyons pas sûrs de ces données» et a déclaré que la variante était en cours de test dans le centre de recherche gouvernemental de Porton Down ainsi que dans un essai clinique en Afrique du Sud pour vérifier son efficacité. du vaccin Oxford / AstraZeneca.

Le scientifique en chef Sir Patrick Vallance a également appelé à la prudence concernant les données.

Il a déclaré lors d’une conférence de presse à Downing Street vendredi que s’il y a «une source de préoccupation», il est trop tôt pour savoir si cette variante particulière est plus résistante aux vaccins.

Les commentaires de M. Hancock proviennent de ce qui serait un enregistrement d’un webinaire en ligne avec des agents de voyages cette semaine, obtenu par MailOnline.

Il a déclaré: «Il existe des preuves dans le domaine public, bien que nous ne soyons pas sûrs de ces données, donc je ne dirais pas cela en public, mais que la variante sud-africaine réduit d’environ 50% l’efficacité du vaccin.»

Il a ajouté: «Nous testons cela et nous avons une partie de la variante sud-africaine à Porton Down, et nous la testons.

«Nous avons un essai clinique en Afrique du Sud pour vérifier que le vaccin AstraZeneca fonctionne.

«Néanmoins, si nous vaccinions la population et que vous aviez ensuite une nouvelle variante qui échappait au vaccin, nous serions de retour à la case départ.»

Sir Patrick a déclaré que 44 personnes au Royaume-Uni avaient la variante sud-africaine, selon les chiffres de Public Health England, avec une estimation maximale de 71.

Il a ajouté qu’il n’y avait «aucune preuve que les variantes sud-africaines ou brésiliennes» soient plus transmissibles que ce qui existe déjà au Royaume-Uni et par conséquent «on ne s’attend pas à ce qu’elles se propagent plus rapidement ou prennent le relais».

«Nous découvrirons à quel point les vaccins sont efficaces contre cela», a déclaré Sir Patrick.

«Il est vrai que les variantes identifiées sud-africaines et brésiliennes ont plus de différences de forme, ce qui pourrait signifier qu’elles sont reconnues différemment par les anticorps.

«Je pense qu’il est trop tôt pour connaître l’effet que cela aura sur la vaccination chez les personnes et il vaut la peine de se rappeler que la réponse du vaccin est des niveaux d’anticorps très, très élevés, donc ils peuvent surmonter une partie de cela.

«Nous ne savons pas mais il y a évidemment une source de préoccupation.»

Mais alors que la variante britannique a été associée à une mortalité plus élevée, Sir Patrick a déclaré que des preuves de plus en plus nombreuses de sources indiquent que les vaccins fonctionneraient contre la souche de coronavirus britannique.

Le professeur Chris Whitty a expliqué qu’il est possible que même si les vaccins actuels avaient une efficacité réduite, ils pourraient encore être en mesure de se protéger contre des maladies graves.

Il a déclaré lors de la conférence de presse: «Il est possible, nous ne le savons pas, que ce que nous pourrions aboutir, c’est que les vaccins actuels protègent encore dans une large mesure contre les maladies graves et les mourants, même s’ils sont moins efficaces contre les infections. . »