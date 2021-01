On pense que le virus mutant se trouve déjà au Royaume-Uni, en plus d’une «variante de Kent» qui aurait augmenté la transmissibilité jusqu’à 70% et qui est responsable de la plupart des hospitalisations les plus récentes.

M. Hancock a déclaré à l’émission Today de BBC Radio 4: «Je suis extrêmement préoccupé par la variante sud-africaine.

«C’est pourquoi nous avons pris les mesures que nous avons prises pour restreindre tous les vols en provenance d’Afrique du Sud et les mouvements depuis l’Afrique du Sud, et pour insister sur le fait que quiconque est allé en Afrique du Sud s’isole. C’est un problème très, très important. »

Le professeur Sir John Bell, de l’Université d’Oxford, a déclaré hier que la variante sud-africaine était déjà au Royaume-Uni et qu’il y avait «un grand point d’interrogation» sur la question de savoir si les vaccins Pfizer et Oxford fonctionneraient.

Cependant, il a souligné qu’il ne faudrait que six semaines pour développer un nouveau jab si nécessaire.

«Cela peut prendre un mois, ou six semaines, pour obtenir un nouveau vaccin, alors tout le monde devrait rester calme. Ça va aller », dit-il. «Mais nous sommes maintenant dans un jeu de chat et de souris, car ce ne sont pas les deux seules variantes que nous allons voir. Nous allons voir de nombreuses variantes. »

Les variantes britanniques et sud-africaines ont toutes deux des modifications de la protéine «spike» qui suggèrent qu’elles sont plus infectieuses.