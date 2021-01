H

Le secrétaire à la santé, Matt Hancock, a supplié le public de suivre les règles sur les coronavirus et de réduire tous les contacts sociaux qui ne sont pas «absolument» nécessaires.

Il a déclaré lors d’une conférence de presse de Downing Street ce soir que la nouvelle variante du coronavirus est “très contagieuse et qu’elle met le NHS sous une pression très importante”.

M. Hancock a fait écho au médecin-chef de l’Angleterre, le professeur Chris Whitty, en disant «nous sommes au pire moment de cette pandémie».

Et il a dit: «Le NHS, plus que jamais, a besoin que tout le monde fasse quelque chose maintenant – et que quelque chose doit suivre les règles.

«Je sais qu’il y a eu des spéculations sur plus de restrictions, et nous n’excluons pas de prendre d’autres mesures si nécessaire, mais ce sont vos actions maintenant qui peuvent faire la différence.

«Restez à la maison et réduisez tous les contacts sociaux qui ne sont pas absolument nécessaires. C’est ce qu’il faut: agir comme si vous aviez le virus. »

Le nombre de patients Covid-19 hospitalisés en Angleterre s’élevait à un record de 32070 à 8 heures du matin le lundi 11 janvier, selon les derniers chiffres du NHS England.

Ce chiffre est en hausse de 20% par rapport à il y a une semaine et de 81% depuis le jour de Noël.

Six des sept régions du NHS England ont actuellement un nombre record de patients hospitalisés Covid-19.

À Londres, le nombre s’élève à 7 799 patients, en hausse de 16% en une semaine, tandis que dans le sud-est de l’Angleterre, le nombre est de 5 467, également en hausse de 16% en une semaine.

Matt Hancock a déclaré qu’il souhaitait que les Britanniques «aient ce bel été britannique» et que la vie revienne à la normale «aussi vite que possible», en décrivant les détails du déploiement du vaccin.

Le secrétaire à la Santé a déclaré que les deux cinquièmes des plus de 80 ans et «près d’un quart des résidents des foyers de soins âgés» avaient reçu leur première dose d’un vaccin contre le coronavirus.

Un total de 3718 admissions à l’hôpital de personnes atteintes de Covid-19 en Angleterre ont été signalées pour le 9 janvier, selon les chiffres du NHS England.

Ce chiffre est légèrement inférieur au nombre record de 3967 admissions signalé pour le 6 janvier, mais en hausse de 18% par rapport au chiffre équivalent il y a une semaine, le 2 janvier.

Au cours de la première vague du virus, les admissions ont culminé à 3099 le 1er avril 2020.

Le nombre comprend tous les patients admis dans les 24 heures précédentes qui étaient connus pour avoir Covid-19, plus tous les patients diagnostiqués à l’hôpital avec Covid-19 dans les 24 heures précédentes.

Le directeur médical national pour l’Angleterre a déclaré que sept centres de vaccination et plus de 1000 pharmacies se préparaient à commencer à administrer des vaccins Covid-19.

S’exprimant lors d’un point de presse à Downing Street, le professeur Stephen Powis a déclaré que 1.200 pharmacies en Angleterre seulement se joindraient au déploiement de la vaccination.

«Nous lancerons ensuite un autre sprint jusqu’en avril pour protéger le reste des groupes vulnérables et enfin un marathon jusqu’à l’automne alors que nous distribuons la vaccination à tout le monde», a-t-il déclaré.

Il a ajouté que, mis à part la distanciation sociale et les mesures de sécurité Covid-19, «ces vaccins sont la meilleure ligne de défense que nous ayons alors que nous poursuivons cette bataille contre le coronavirus».

Il y a maintenant 13000 patients de plus Covid-19 à l’hôpital que le jour de Noël, a déclaré le directeur médical national pour l’Angleterre.

Le professeur Stephen Powis a déclaré: «Moins de quinze jours en 2021, le nombre de personnes hospitalisées avec Covid a déjà augmenté d’un tiers, soit une augmentation d’environ 8 000».

Il a déclaré que les taux d’infection et de mortalité restent «obstinément élevés», les hôpitaux étant soumis à des pressions «importantes et soutenues».

Il a déclaré que même le Sud-Ouest avait plus de personnes hospitalisées maintenant que le pays tout entier réuni à la fin de septembre, et que le pays n’avait toujours pas vu le plein impact de l’assouplissement des restrictions à Noël.

Il a exhorté tout le monde à respecter les règles et à «rester concentré et résilient» en tant que pays.

M. Hancock a catégoriquement exclu toute modification du système de bulle de soutien ou de garde d’enfants alors même que les infections à Covid-19 continuent d’augmenter.

Il a déclaré que la nouvelle variante du coronavirus rend la situation «tellement plus difficile», ajoutant: «Cela signifie que tout le monde doit restreindre les choses qu’il aime plus que ce qui aurait été nécessaire auparavant sous l’ancienne variante, et c’est difficile pour nous tous. mais heureusement, nous avons obtenu cette solution avec le vaccin.

“Alors, ne gâchons pas ça maintenant.”

Le professeur Powis a déclaré qu’il était «essentiel» que les gens «s’unissent» pour réduire les décès dus aux coronavirus et veiller à ce que le NHS puisse traiter d’autres affections.