Matt Hancock a déclaré que le pays faisait face à une “situation difficile” alors que les cas de Covid-19 augmentaient à travers le pays et a déclaré que les ministres seraient prêts à agir “rapidement” si nécessaire.

Il a également suggéré que les zones de niveau 3 avec une augmentation des cas de coronavirus pourraient faire face à des restrictions plus strictes.

Faisant allusion au potentiel d’un nouveau verrouillage national, M. Hancock a déclaré à Good Morning Britain d’ITV: «Nous sommes prêts à prendre le genre d’action (verrouillage) si c’est ce qui est nécessaire.

Il a ajouté: «Il ne s’agit pas seulement des mesures que nous avons mises en place, mais de la manière dont tout le monde y répond. Nous sommes prêts à prendre les mesures nécessaires, et parfois très rapidement.

«Lorsque nous avons découvert que cette nouvelle variante se propageait beaucoup plus rapidement, nous avons mis un peu plus de 24 heures pour intégrer le niveau 4.»

Londres pendant le verrouillage du coronavirus – En images

Une femme jogging près de l’hôtel de ville de Londres, le lendemain du jour où le premier ministre Boris Johnson a mis le Royaume-Uni sous clé

Pennsylvanie

Une image de la reine Elizabeth II et des citations de son émission dimanche au Royaume-Uni et dans le Commonwealth en relation avec l’épidémie de coronavirus sont affichées sur des lumières dans Piccadilly Circus de Londres

Pennsylvanie

Un piéton passe devant un panneau d’affichage indiquant “Veuillez croire que ces jours passeront” sur le marché de Broadway, dans l’est de Londres

. via .

Les véhicules militaires traversent le pont de Westminster

.

Boris Johnson

Jeremy Selwyn

Les amateurs de soleil se rafraîchissent dans l’eau et prennent le soleil au bord de la rivière à Hackney Marshes dans l’est de Londres

. via .

Ed Davey est montré sur les écrans alors qu’il parle par vidéoconférence pendant les questions du premier ministre à la Chambre des communes, Londres

Pennsylvanie

Un troupeau de daims paissent sur les pelouses en face d’un lotissement à Harold Hill dans l’est de Londres

. via .

Une femme portant un masque traverse un pont sur Camden Lock, Londres

Pennsylvanie

Un pont du millénaire vide

Pennsylvanie

Un panneau annonçant un livre intitulé “Comment allons-nous survivre sur Terre?” est vu sur une plate-forme de station de métro

.

Les gens poussent pour entrer dans la boutique Niketown à Londo

AP

Jo Proudlove et sa fille Eve, 9 ans, suivent le cours quotidien en ligne «PE with Joe» de Joe Wickes sur «Fancy dress Friday

.

Police à Westminster

Jeremy Selwyn

La gare de Waterloo à vide

Pennsylvanie

Une place du Parlement tranquille

.

PABest Un homme marche le long d’un passage de la station de métro Oxford Street à Londres le lendemain du jour où le Premier ministre Boris Johnson a mis le Royaume-Uni sous clé pour aider à freiner la propagation du coronavirus

Pennsylvanie

Marqueurs de distance sociale autour de l’enceinte des chameaux au ZSL London Zoo

Pennsylvanie

Une voiture de police patrouille Greenwich Park à Londres

Pennsylvanie

La Premier League en action devant des stands vides

AP

Restaurant Novikov à Londres avec ses volets baissés alors que le restaurant est fermé.

Un Piccadilly Circus désert

Pennsylvanie

Une vue générale est vue d’un Trafalgar Square déserte

. via .

Le passage à niveau emblématique d’Abbey Road est vu après une nouvelle peinture par une équipe d’entretien des routes alors qu’ils profitent du verrouillage du coronavirus COVID-19 et des rues calmes pour rafraîchir les marques

.

Une vue du 20 Fenchurch Street (le bâtiment du “ talkie-walkie ”) dans la ville de Londres, au lendemain du jour où le Premier ministre Boris Johnson a mis le Royaume-Uni en lock-out pour aider à freiner la propagation du coronavirus

Pennsylvanie

Une personne regarde des graffitis sur un pub JD Wetherspoon à Crystal Palace, dans le sud de Londres. Les travailleurs de Wetherspoons ont décrit le manque de soutien du fondateur Tim Martin pour les 40 000 employés de sa chaîne comme “absolument scandaleux”

Pennsylvanie

Le centre ExCel de Londres qui a été transformé en hôpital de fortune du NHS et en unité de soins intensifs pour faire face à la pandémie de coronavirus

Pennsylvanie

Le Palace Theatre, qui montre généralement le jeu Harry Potter et l’enfant maudit, se trouve dans une avenue Shaftesbury déserte

Pennsylvanie

Le théâtre Sondheim, qui montre généralement la comédie musicale Les Misérables, se trouve dans une avenue déserte Shaftesbury

Pennsylvanie

Deux membres d’un régiment à cheval de l’armée britannique exercent leurs chevaux sur la place du Parlement

AP

Le pont de Westminster est désert

Pennsylvanie

Une station de métro tranquille de Canary Wharf

Pennsylvanie

Une rue vide et un arrêt de bus à St James’s Park

. via .

Une station de métro tranquille de Canary Wharf

Pennsylvanie

Un seul piéton passe devant la National Gallery

. via .

Gare de London Bridge

Jeremy Selwyn

Kings Cross et St Pancras

Jeremy Selwyn

Buckingham Palace à vide à Londres,

Pennsylvanie

Gare de London Bridge

Jeremy Selwyn

Kings Cross et St Pancras

Jeremy Selwyn

Gare de London Bridge

Jeremy Selwyn

Carnaby Street à Londres est vide alors que les magasins ont fermé après l’annonce d’un verrouillage dans la dernière tentative d’arrêter la propagation du coronavirus à travers le Royaume-Uni

AP

Un wagon de train en direction ouest de la ligne Jubilee tranquille

Pennsylvanie

Un seul piéton passe devant la National Gallery

. via .

Une station de métro tranquille de Canary Wharf

Pennsylvanie

Remblai vide

Jeremy Selwyn

«Nous n’excluons rien, et nous avons montré à plusieurs reprises que nous examinerons les conseils de santé publique et que nous prendrons les conseils de santé publique en termes de ce qui est nécessaire pour contrôler la propagation de la maladie», a-t-il déclaré.

«Cette nouvelle variante est beaucoup plus facile à attraper, elle est beaucoup plus transmissible, et nous en voyons maintenant l’effet dans de nombreuses régions du pays, malheureusement.

“Et cela signifie que si l’ancien niveau 3 était capable de contenir l’ancienne variante, cela s’avère de plus en plus difficile dans toutes les régions du pays.”

Mais le Premier ministre s’est dit «pleinement réconcilié» avec un probable resserrement des mesures anti-Covid dans les semaines à venir.

Starmer demande un nouveau verrouillage national de Covid dans les 24 heures

Le Daily Mail a rapporté que le principal comité gouvernemental «Covid-O» qui supervise les restrictions devait faire rapport lundi pour décider des changements au régime des coronavirus à plusieurs niveaux.

Le journal a cité une source gouvernementale disant que les ministres cherchaient à placer encore plus de régions d’Angleterre dans le niveau 4 le plus difficile.

Interrogé sur le fonctionnement des restrictions de niveau 4, M. Hancock a déclaré: «C’est franchement dû au comportement des gens. Ce qui compte, c’est bien sûr les règles que nous mettons en place, mais c’est aussi la manière dont les gens agissent.

«Et franchement, je dirais ceci: il est essentiel que tout le monde dans le pays fasse tout ce qu’il peut pour réduire la propagation du virus.»

Dimanche, M. Johnson a déclaré dimanche à Andrew Marr Show de BBC1: «Il se peut que nous devions faire des choses dans les prochaines semaines qui seront plus difficiles dans de nombreuses régions du pays.

«Je suis totalement, totalement réconcilié avec cela. Il y a évidemment une gamme de mesures plus sévères que nous devrions envisager.

en relation

«Je ne vais pas spéculer maintenant sur ce qu’ils seraient, mais je suis sûr que tous nos téléspectateurs et nos auditeurs comprendront ce que le genre de choses… il est clair que les fermetures d’écoles, ce que nous avons dû faire en mars, en fait partie. des choses.”

Il a déclaré à Times Radio: «L’un des grands défis au milieu d’une pandémie est que les données changent, et donc les conseils de santé publique changent correctement, et nous devons changer notre position.

«L’une des choses intéressantes que j’ai remarquées en tant que secrétaire à la Santé l’année dernière est que les gens comprennent cela, n’est-ce pas?

«Les gens comprennent que le virus se déplace – nous avons vu cette nouvelle variante rendre les choses beaucoup plus difficiles car elle se propage beaucoup plus facilement et nous devons ensuite mettre à jour notre position sur la base de conseils de santé publique mis à jour.

«Pour les écoles, notre approche est que nous devons suivre ces conseils de santé publique.»