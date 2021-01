Tous les artistes de la lutte d’élite, Matt Hardy, ont effrayé les fans de lutte samedi. Il a révélé qu’il avait été impliqué dans un accident de voiture. Il a montré sa voiture endommagée et a fourni des conseils gratuits à ses fans pour les empêcher de subir un accident.

Hardy a publié une photo sur Twitter samedi matin montrant sa berline Cadillac avec des dommages corporels majeurs. Le coffre était bosselé alors que le pare-chocs reposait sur le sol derrière la voiture. Hardy a dit à ses fans d’éviter de “frotter” lors d’accidents de voiture en raison du potentiel d’en créer un autre. Il a ensuite exprimé sa gratitude pour être «invincible».

pic.twitter.com/1FKBUmuoDQ – MATT HARDY (@MATTHARDYBRAND) 23 janvier 2021

«Content que tu ailles bien, Matt! Dieu merci, tu as reçu un autre paiement des Bucks à venir! un utilisateur de Twitter a commenté après avoir vu la Cadillac endommagée. Plusieurs ont exprimé leur soulagement que Hardy allait bien et ont ensuite ajouté quelques blagues. Ils ont dit que l’artiste de l’AEW mettait constamment son corps en jeu pour enseigner aux gens des leçons précieuses.

Cette épave de voiture n’est pas la première fois que Hardy suscite l’inquiétude des fans d’AEW. Il avait déjà atterri à l’hôpital après s’être écrasé à travers une table et s’être cogné la tête. Il a subi des tests pour déterminer s’il avait subi une commotion cérébrale.

L’incident s’est produit en septembre lors d’un événement de télévision à la carte AEW: All Out. Lui et Sammy Guevara sont montés au sommet d’une plate-forme élévatrice à ciseaux, puis ont percuté une table. Cependant, la paire a dépassé la cible et la tête de Hardy a rebondi sur le béton. Les téléspectateurs ont estimé que quelque chose n’allait pas, étant donné que le vétéran ne pouvait pas se lever. Le président de l’AEW, Tony Khan, a sonné et arrêté le match pour qu’un médecin puisse entrer et examiner l’artiste.

Le match s’est finalement poursuivi avec Hardy remportant une victoire, mais il est ensuite allé à l’hôpital. Pendant ce temps, sa femme, Reby, a pris pour cible l’AEW pour avoir laissé le match se poursuivre tout en fournissant des mises à jour sur son état. Elle a dit que Hardy «1000%» avait une commotion cérébrale. Bien que Khan ait plus tard contesté ces commentaires avec une autre mise à jour de l’hôpital.

“Une mise à jour sur Matt Hardy: c’est une excellente nouvelle! Matt va bien, nous l’avons envoyé à l’hôpital par précaution et il a passé les examens IRM + CT, il n’a pas de commotion cérébrale, et il est ramené à la maison maintenant”, président de l’AEW Tony Kahn a écrit sur Twitter. “Matt sera à Dynamite mercredi soir pour remercier vos fans incroyables pour votre soutien!”