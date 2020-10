Matt Roloff et Caryn Chandler ne se précipitent pas dans l’allée de si tôt, et ils ne feront certainement pas pression pour un mariage conjoint avec Amy Roloff et Chris Marek! Dans un aperçu exclusif de PopCulture de l’épisode de mardi de Little People, Big World, Matt et sa petite amie de longue date sont grillés sur l’avenir de leur relation par les parents de la star de TLC, Ron et Peggy Roloff, qui ont une suggestion intéressante pour le duo.

Alors que Matt parle de «bouger vite et furieusement» pour construire une nouvelle maison, ses parents sont allés droit au but lorsqu’il s’agit de son nouveau projet. “Maintenant, quel est le problème?” Peggy demande, avec Ron, “Tu construis une maison pour qui?” Alors que Matt essaie d’expliquer qu’il veut un endroit pour que les petits-enfants puissent grandir, son père coupe carrément: “Est-ce que vous allez vous marier? Quel est le problème ici? À quoi sert la maison?”

Se tournant vers Chandler pour obtenir de l’aide, l’ancien directeur de la ferme retourne la question à son copain, en lui demandant de manière ludique: «Vous le construisez, dites-moi [what the house is for]”Le père de Matt demande alors:” Comment pouvez-vous avoir une maison sans femme? “Avant que le fondateur de Roloff Farms ne réponde:” Eh bien, cela peut arriver. “

“Eh bien, je pense que ce serait parfait si Amy et Chris et vous les gars vous mariez le même jour, au même endroit,” continue Ron. “Organisez un double mariage. C’est comme la famille moderne! Vous pourriez donner le rythme à la famille moderne.” Pendant que Chandler plaisante, elle “mettra une épingle” dans cette idée, Peggy lui murmure: “Ne fais pas ça.”

Matt et Chandler sont ensemble depuis au moins trois ans maintenant, rendant publique leur relation en 2017 après sa séparation avec son ex-femme Amy, mais l’heureux couple ne se précipite pas pour changer de mode de vie de si tôt. “En ce qui concerne le mariage, vous savez, les gens me demandent”, dit Chandler à la caméra. «Mes amis, mes copines disent: ‘Oh, quel est le futur?’ Et je dis toujours simplement: ‘Vous savez, nous n’y pensons tout simplement pas pour le moment.’ “

Alors qu’Amy et son fiancé se préparent à leur vie de couple marié, Chandler et Matt n’ont tout simplement pas de mariage en tête pour le moment. “Je ne veux pas dire que nous ne le ferons jamais, mais ce n’est tout simplement pas une priorité. Je l’aime juste tel quel,” continue Chandler, alors que Matt est d’accord, “Moi aussi.” Little People, Big World est diffusé les mardis à 21 h HE sur TLC. Pour en savoir plus sur les Roloff de PopCulture, cliquez ici.