Matt Stell a marqué un grand succès avec son premier single “Prayed for You”, une belle chanson d’amour sur son futur partenaire. Sa nouvelle chanson “Look At Me Now” est également une chanson romantique destinée à sa femme d’un jour, mais selon Stell, ces types de déclarations ne sont pas vraiment ses favoris personnels.

“Je vais juste être honnête à 100%, et vous pouvez prendre cela comme vous le voulez, mais c’est la vérité honnête de Dieu”, a-t-il déclaré dans une vidéo partageant l’histoire derrière “Look At Me Now”. “Cela va sembler drôle de la part du gars ‘Prayed for You’, mais aimer les chansons comme ça ne sont pas mon fort, ce n’est même pas quelque chose que j’aime généralement. J’aime les chansons tristes et déchirantes, c’est en quelque sorte mon défaut réglage.”

“Look At Me Now” trouve son narrateur détaillant son passé tapageur, qui s’est terminé après avoir rencontré sa future femme. “Regarde-moi maintenant, en te regardant / Comme tout le monde dans la pièce / Regarde-moi maintenant, les larmes aux yeux / Même si j’ai juré que je ne pleurerais pas,” chante Stell dans le refrain. “Je l’ai perdu à la seconde où je t’ai vu dans cette robe / Et ton papa te promenait / Je pensais que je ne ferais jamais ça / Mais regarde-moi maintenant.”

Stell a partagé qu’il avait reçu le morceau de l’auteur-compositeur Joe Fox, et il “a immédiatement su qu’ils avaient écrit un morceau absolu d’une chanson d’amour.”

“Du point de vue d’un auteur-compositeur, il y a tellement une partie de vous qui veut écrire tout ce que vous faites, mais si vous êtes vraiment un auteur-compositeur et que vous avez déménagé en ville pour écrire-compositeur, vous devez laisser la meilleure chanson gagner, sinon il n’y en a pas. chose en tant qu’auteur-compositeur », a-t-il expliqué. «Quand ils m’ont envoyé cette chanson, j’ai tout de suite su que c’était aussi bien une chanson d’amour, une chanson d’amour positive pour le mariage qu’il y en avait. Cela a touché quelqu’un comme moi, qui ne cherche pas nécessairement ce genre de chansons. Et c’est comme ça que j’ai su que c’était spécial, et je suis très fier d’être la personne qui chante ça et qui a réussi à couper cette chanson, surtout quand elle est également écrite par quelques-uns de mes meilleurs amis. “

“Look at Me Now” a été écrit par Fox, Seth Ennis et Thomas Finchum et apparaît sur le nouvel EP de Stell, Better Than That. Le projet de 8 chansons comprend son single actuel, “Everywhere But On” et “Prayed for You”, ainsi que six autres morceaux sur la vie et l’amour. Stell a co-écrit cinq des chansons de l’EP et a écrit sur Instagram qu’il “ne pouvait pas être plus fier de ce projet”. “Toutes ces chansons ont changé ma vie d’une manière ou d’une autre”, a-t-il partagé. “J’espère que vous écoutez et montez le son.”