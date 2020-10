Matthew McConaughey a un nouveau mémoire, Greenlights, qui sortira le 20 octobre, et il comprend une révélation surprenante. L’acteur a révélé que son père, James Donald McConaughey, est décédé alors qu’il était au lit avec sa femme, la mère de McConaughey, Kay. La maman star du Dallas Buyers Club a déclaré à son père après avoir subi une crise cardiaque pendant des rapports sexuels.

«J’ai reçu un appel de ma mère. ‘Ton père est mort.’ Mes genoux se sont pliés », a écrit McConaughey, rapporte Page Six. “Je ne pouvais pas le croire. C’était mon père. Personne ou rien ne pouvait le tuer. Sauf maman. Il m’avait toujours dit, à moi et à mes frères, ‘Les garçons, quand j’irai, je vais faire l’amour ta mère.’ Et c’est ce qui s’est passé. Il a eu une crise cardiaque quand il a atteint son apogée. ” James est décédé en 1992 et a eu une relation difficile avec Kay. Le couple s’est marié trois fois et McConaughey est né après leur troisième mariage.

McConaughey a décrit la relation de ses parents comme “parfois violente” dans une interview avec PEOPLE. “Comme je le dis dans le livre, c’est ainsi qu’ils ont communiqué. Ils ont divorcé deux fois, se sont mariés trois fois, je veux dire, oui, c’était comme l’océan Pacifique dans une tempête”, a déclaré l’acteur. McConaughey, 50 ans, a trois enfants avec sa femme Camila, Levi, 12 ans, Vilda, 10 ans, et Livingston, 8 ans.

Pendant la quarantaine du coronavirus, ses enfants “ont doublé leurs passe-temps, leurs choses créatives et des parties d’eux-mêmes, je ne pense pas qu’ils se seraient penchés s’ils étaient de retour à l’école”, a déclaré McConaughey à PEOPLE. Il a qualifié d’être père de «cadeau impressionnant» et a noté que ses enfants sont devenus «plus autonomes» pendant la quarantaine parce qu’ils devaient trouver leur propre chemin «pour sortir de leur ennui».

Ses enfants avec Camila, 37 ans, pourraient également suivre leur père dans le showbusiness. Ils ont développé des intérêts pour la photographie et la narration au cours de l’été, a déclaré McConaughey. “Notre plus jeune viendra nous dire:” Oh, je suis au chapitre deux … “Vida aime vraiment peindre et dessiner et adore les romans graphiques”, a déclaré McConaughey. “Pour Levi, c’est probablement plus de musique. En gros, il est sorti de l’utérus en connaissant un mineur à partir d’une touche majeure du piano. Au cours des six derniers mois, il s’est vraiment mis à écouter des compositeurs, et il peut maintenant écouter un film et raconter vous, “Oh, c’est Hans Zimmer” ou “C’est John Williams”, ce qui est vraiment cool. “

McConaughey a été vu pour la dernière fois sur grand écran dans The Gentleman l’année dernière. Ses autres films récents incluent The Dark Tower, White Boy Rick, Serenity et The Beach Bum. Il a remporté un Oscar en 2014 pour sa performance au Dallas Buyers Club. Il exprime à nouveau Buster Moon dans la prochaine suite de Sing, qui ouvrira en décembre 2021.