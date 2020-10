Matthew McConaughey a fait une apparition spéciale sur Monday Night Raw cette semaine. La star de True Detective a été vue avec les fans virtuels dans le WWE ThunderDome, et ses fils étaient avec lui. La superstar de la WWE, Drew Mcintyre, a remarqué que McConaughey et ses fils le regardaient en action et les a pointés après sa victoire contre The Miz.

McConaughey a fait le tour des médias ces derniers temps alors qu’il faisait la promotion de son nouveau livre Greenlights, qui est maintenant disponible. Dans le livre, McConaughey révèle des détails très privés sur sa vie, qu’il n’a jamais partagés auparavant. Une des histoires qu’elle partage a à voir avec un incident qu’il a eu quand il était adolescent.

«J’ai été soumis à un chantage pour avoir des relations sexuelles pour la première fois à l’âge de 15 ans», a-t-il déclaré. «J’étais certain que j’allais en enfer pour le sexe avant le mariage. Aujourd’hui, je suis simplement certain que j’espère que ce n’est pas le cas. Il a déclaré plus tard qu’il avait été «agressé par un homme quand j’avais 18 ans alors qu’il avait été assommé à l’arrière d’une camionnette». Lorsqu’il a parlé du livre aux journalistes, McConaughey a expliqué comment il avait inventé le titre.

«J’ai remarqué de nombreuses lumières rouges et jaunes que j’avais dans ma vie plus tôt, qui avec le temps sont devenues vertes. Avec le temps, j’ai vu des choses tragiques même difficiles – j’ai remarqué que ce sont des choses qui peuvent fonctionner pour tout le monde. La mort d’un être cher un, c’est un feu rouge – pour moi, mon père bougeait était un grand feu rouge – mais ensuite j’ai remarqué quand j’ai regardé dans mes journaux combien … les choses qu’il m’avait appris l’ont gardé en vie grâce à ce que j’ai appris de lui et l’homme que j’essaie d’être quotidiennement. C’est le feu vert de son départ. “

Il n’est pas surprenant de voir McConaughey à un événement de la WWE car il est un grand fan de sport. L’année dernière, l’acteur de 50 ans est devenu copropriétaire de l’équipe MLS, Austin FC, et l’équipe commencera à concourir l’année prochaine. “Austin FC est plus qu’un investissement de qualité POUR Austin, c’est un investissement de qualité à Austin. Le jeu le plus diversifié et sans frontières du monde arrive maintenant dans l’une des villes les plus multiculturelles, créatives et diversifiées du monde. Austin FC est un investissement sain dans la culture et l’avenir de notre ville », a déclaré McConaughey dans un communiqué.